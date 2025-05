Influencer causa angustia al revelar que tiene una bacteria tras implantes de senos: “No lo voy a lograr”

Apenas unos días después del lamentable asesinato de la influencer Valeria Márquez, ahora las redes vuelven a consternarse por el caso de una reconocida tiktoker. Una joven creadora de contenido llamó la atención este fin de semana, luego de que revelara que está teniendo severas complicaciones tras someterse a una cirugía de implantes de senos.

La influencer Edar Capher está causando angustia entre sus fans. / Redes sociales.

¿Quién es Edar Capher, la influencer que tiene una bacteria por implantes en los senos?

La joven creadora de contenido es una joven latina que radica en Florida y saltó a la fama por sus creaciones en redes. Se describe a sí misma como alguien a quien le gusta crear slime y comparte también rutinas de belleza. Suma cerca de medio millón de seguidores en Instagram y 15.7 millones en TikTok.

La joven suele compartir con sus seguidores su día a día y desde hace unas semanas, confesó que tuvo serias complicaciones luego de que se le reventara uno de los implantes que se colocó en los senos.

La joven tiktoker Edar Capher saltó a la fama por crear slime. / Redes sociales.

¿Qué le pasó a la tiktoker Edar Capher y qué dijo sobre su cirugía de implantes?

Este fin de semana, la joven causó angustia entre sus millones de seguidores, al confesar que los médicos detectaron que una bacteria invadió sus senos. Dicha bacteria no ha podido ser controlada ni erradicada por completo. Lo anterior ha traído otro tipo de complicaciones, pues Edar aseguró que ahora sus riñones y su estómago también se están viendo comprometidos debido a la fuerte medicación a la que ha sido sometida.

“Si me ven el cuello así, es porque llevo muchos días enferma. Hay días que siento que no lo voy a lograr, que no me voy a curar. Para los que no saben, hace dos meses me operaron de los senos. Un implante se me rompió por algo que hacía fricción con mi costilla. Empecé con un dolor muy fuerte y eso me llevó a hacerme la cirugía… Después de casi un mes de operada, mi seno izquierdo se empezó a inflamar. Tenía más de un litro de líquido en el seno, tenía temperatura muy alta. Me siguen haciendo curaciones, me salió una bacteria, pasé tomando antibióticos desde hace dos meses, ya mis riñones no soportan, y mi estómago menos”, compartió la joven.

Edar Capher se dejó ver notoriamente afectada y confesó que le fue diagnosticada una bacteria. / Redes sociales.

¿Por qué Edar Capher habló de las malas consecuencias de su cirugía?

La joven influencer dijo a sus seguidores que realizaba el video para crear una mayor consciencia entre otros creadores de contenido y los propios internautas. Pidió que no se romanicen las cirugías estéticas y de paso agradeció la atención que los profesionales médicos le han brindado, en busca de una solución para su salud.

“Las cirugías no muestran la parte fea, puedo agradecer que los doctores no me han dejado sola. Cada vez que me siento mal, me reciben. Yo sé que todo pasará y que es cuestión de tiempo y volveré a estar bien”, agregó la joven.