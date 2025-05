Valeria Márquez: Erika, presunta empleada de la influencer asesinada, pide la desvinculen del caso ¿No es ella?

Desde el pasado 13 de mayo, las redes han mantenido en tendencia el nombre de Valeria Márquez en tendencia. Luego del lamentable asesinato de la influencer de 23 años que perdió la vida dentro de su estética, ubicada en Zapopan, Jalisco. A partir de que la noticia se difundió, han sido relacionados diversos nombres como presuntos sospechosos, ahora sale a la luz el de Erika, una influencer que ha sido señalada como la presunta empleada que terminó el polémico live de Valeria.

Valeria Márquez últimos mensajes / IG: @v___marquez / Redes sociales

¿Quién es Erika, la influencer señalada como presunta empleada de Valeria Márquez, asesinada en Jalisco?

Erika Vega es una modelo e influencer mexicana que ha ganado gran popularidad en redes sociales alcanzando los más de 2.3 millones de seguidores en Instagram y tuvo la oportunidad de lanzar su propia marca de fajas colombianas SKIN BY ERIKA VEGA, la cual ha tenido un gran éxito y es reconocida mundialmente y de la cual ella es la modelo.

La joven nacida en Nogales, Sonora de 33 años ha hecho de su familia y el ejercicio sus principales pasatiempos, actualmente radica en Guadalajara, Jalisco y lleva sus negocios desde sus oficinas en Zapopan y bodegas en Nogales, dedicándose también en el mundo del modelaje.

Erika Vega pidió que no se le relacione a la muerte de Valeria Márquez. / Redes sociales.

¿Por qué vinculan a ‘Erika’ al asesinato de Valeria Márquez?

El nombre de Erika salió a la luz gracias a que la propia Valeria Márquez aseguró que fue una mujer de nombre Erika, quien le pidió que permaneciera en el local para recibir un supuesto regalo costoso que debía ser entregado personalmente.

“Hoy estaba haciendo unas cosillas, y me marca Erika y me dice: ‘Oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’, y yo: ‘Ah, pues llego como en una hora’, y le dijeron que mejor esperaba a que yo llegara porque es ‘algo muy costoso’”.

Luego de que la joven de nombre Erika terminó el ‘en vivo’ de Valeria Márquez, muchos internautas e incluso algunas personas del medio artístico como Maryfer Centeno apuntaron que el comportamiento de la joven fue extraño, debido a que no parecía reflejar shock o tristeza por lo sucedido, lo que generó sospechas sobre que pudo haber colaborado en el asesinato.

Sin embargo, esto último ha sido por interpretación de internautas y aún no existe parte oficial de las autoridades al respecto. Debido a que Erika Vega también radica en Zapopan, se relacionó como la presunta mujer allegada a Valeria. No obstante, la influencer ha emitido un comunicado para desmarcarse de esta situación.

La influencer y modelo, que también radica en Zapopan, fue señalada como presunta empleada de Valeria. / Redes sociales.

¿Qué dijo Erika sobre el asesinato de la influencer Valeria Márquez?

Por medio de una serie de publicaciones en las historias de Instagram de Erika Vega, la creadora de contenido reveló que algunas personas la confundieron con Erika, la trabajadora de Valeria Márquez, por lo que comenzaron a atacarla. Ante los duros mensajes, la modelo decidió romper el silencio y llamó a que la desvinculen del feminicidio de Márquez, asegurando que no tiene nada que ver en ello.

“Quiero comunicar que mi nombre e imagen Erika Vega, a sido involucrado en el reciente caso de la influencer Valeria Márquez, pido que por favor se me desvincule de este caso ya que soy externa al círculo de la influencer Valeria Márquez”, inició escribiendo la joven.

“De verdad espero que pronto den con los verdaderos culpables. Ustedes ya tienen las fotos de las chicas, no entenderé porque me vincula o me señalan en este asunto tan delicado. Esto es una acusación muy delicada y por eso mismo pido que se me deje de vincular en este tema, mi más sentido pésame a toda la familia de Valeria Márquez ante esta irreparable perdida”.

“De corazón para su familia que todo caiga por su propio peso y si que se haga justicia Desde mi hogar en Zapopan, Jalisco a 16 de mayo de 2025", finalizó Erika Vega.