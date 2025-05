Valeria Márquez: Destapan el contenido de cámaras de su estética; ¿ayuda en la investigación del asesinato?

El pasado miércoles 13 de mayo, todo México se consternó ante la lamentable muerte de la influencer Valeria Márquez. La joven de 23 años fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética, ubicada en Zapopan, Jalisco. Ahora, ha salido a la luz el presunto contenido de las cámaras. ¿Servirá para la investigación?

Valeria Márquez: un video de tiktok causa revuelo tras su muerte / Redes sociales

¿Qué pasó con la influencer y emprendedora mexicana Valeria Márquez?

El martes 13 de mayo, Valeria Márquez, una reconocida influencer mexicana de 23 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. Los lamentables hechos ocurrieron en el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge que la víctima tenía en la localidad de Zapopan, Jalisco.

La fiscalía estatal anunció que está tratando el crimen “bajo el protocolo de femicidio”, es decir, que considera que el mismo fue motivado por la condición de mujer de la víctima. Márquez era una modelo mexicana que en 2021 comenzó a darse a conocer luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro. Poco después comenzó a crear contenido en redes sociales, donde compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal, hablaba sobre moda y también presumía de los viajes que hacía.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Qué dicen las cámaras de ‘Blossom The Beauty Lounge’, la estética donde asesinaron a Valeria Márquez?

De acuerdo con el programa de Grupo Multimedios, ‘Telediario’, las cámaras de seguridad, que habrían registrado el ataque contra Valeria Márquez, así como la apariencia del hombre que disparó en tres ocasiones contra ella, fueron “aseguradas” por las autoridades mexicanas con el objetivo de integrar estos elementos a la carpeta de investigación.

“Las cámaras de seguridad del establecimiento que estaban debajo del toldo principal fueron arrancadas por parte de los agentes investigadores. Solamente dejaron colgando un cable del cual tenía la conexión”, se informó el 14 de mayo.

Por su parte, Roberto Alarcón, Coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, detalló que había “mucha información que es complicada” y que no debía revelarse para “salvaguardar el sigilo de la intervención para que eventualmente no se pueda caer ante el Poder Judicial”.

De acuerdo con información publicada por ‘N+’ habría trascendido en las últimas horas que desafortunadamente las imágenes no son nítidas, por lo que no ayudarían a la Fiscalía. Sin embargo, esta última información no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Valeria Márquez / Redes sociales

¿Quiénes están siendo investigados por el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez?

En redes sociales, muchas sospechas apuntan a Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria, quien ha sido señalada en redes por presuntamente haberla “puesto” en manos de sus agresores.

Sin embargo, el pasado jueves, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que “se está investigando o se está entrevistando más bien a toda aquella persona relacionada con esta muchacha, sean amigas, sean familiares, sean conocidos, sean novios”, dejando claro que el círculo más cercano de Valeria Márquez está siendo analizado a fondo.

“Va a ser importante su entrevista para ver qué nos aporta. Desde luego con el ánimo de tener la mayor información posible y determinar en momento dado posibles responsables o al menos advertir y tener una línea de investigación más acertada”, afirmó el fiscal de Jalisco.