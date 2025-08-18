Bárbara de Regil ‘le canta el tiro’ a Alana Flores tras victoria vs Gala Montes en Supernova strikers

La noche en el Palacio de los Deportes con el evento Supernova strikers fue testigo de un momento épico para los fanáticos del boxeo espectáculo, cuando Alana Flores y Gala Montes subieron al cuadrilátero y regalaron al público una vibrante pelea. Sin embargo, un nuevo giro dramático llegó minutos después, cuando la actriz y celebridad del fitness Bárbara de Regil, presente entre el público como invitada especial, alzó la mano y dedicó unas palabras. ¿Qué dijo exactamente?

¿Quién ganó la pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova strikers?

De acuerdo con lo estipulado en la programación del evento Supernova strikers, el combate entre Gala Montes y Alana Flores dio inicio puntualmente a las 22:30 horas.

Gala hizo una aparición impactante, fiel a su personalidad y estilo característico. Ingresó al ring, mientras sonaba de fondo una versión remix de su tema ‘Tácara’, lo cual encendió al público.

Por su parte, Alana sorprendió con una entrada creativa inspirada en un barco pirata. Ambas participantes entregaron una actuación intensa, cargada de energía y espectáculo, según el público. A lo largo del enfrentamiento, se mantuvo un ambiente de emoción y rivalidad, lo que mantuvo a los asistentes atentos hasta el final.

Finalmente, tras una reñida competencia, los jueces tomaron una decisión unánime y declararon como ganadora a Alana Flores, quien se llevó el triunfo con una actuación que dejó huella en el evento, de acuerdo con sus seguidores.

¿Qué le dijo Bárbara de Regil a Alana después de vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

La victoria de Alana Flores fue contundente. Su combate contra Gala Montes no solo fue el estelar del evento, sino también el más comentado en redes sociales. Tras levantar el cinturón dorado de Supernova Strikers 2025, la campeona apenas comenzaba a saborear su triunfo cuando una voz inesperada captó la atención general: Bárbara de Regil se levantó de su asiento en la primera fila y, con micrófono en mano, lanzó un reto que nadie esperaba.

“Había escuchado que la que me quería retar eras tú” Bárbara de Regil

A lo que la campeona respondió:

“Teníamos planeado algo a principios de año, ¿no? pero Rosario Tijeras se entrometió... te espero”. Alana

La referencia directa al icónico personaje interpretado por Bárbara de Regil no solo encendió los ánimos del público, sino que también confirmó que este combate ya se había tenido en mente anteriormente. La respuesta de la actriz no se hizo esperar: “Rosario Tijeras me quitó el honor de poder estar en este ring, y si Rosario me lo permite el próximo año, voy a estar allá arriba contigo. Sería un honor. Eres una chin... y muchas felicidades”.

¿Qué streamers e influencers ganaron las demás peleas en Supernova strikers?

En Supernova strikers 2025, hubo una serie de peleas emocionantes, donde los combates fueron tan intensos que dejaron a todos al borde de sus asientos. Aquí te contamos un resumen de quién ganó cada uno:



Alana vs Gala Montes: Alana Flores Shelao vs Luis Pride: Luis Pride sorprendió al público con una victoria contundente sobre Shelao logrando un knock out. A lo largo de la pelea, Luis Pride mostró gran control del ring, mientras que Shelao no pudo encontrar su ritmo. Mercedes Roa vs Milica: En esta pelea, Milica logró imponerse con gran habilidad técnica y resistencia, superando a Mercedes Roa en los momentos clave del combate. Aunque Mercedes dio lo mejor de sí, Milica fue más precisa y ganó por decisión unánime. Franco Escamilla vs Escorpión dorado ganó por decisión dividida. Westcol vs Mario Bautista: Mario Bautista logró imponerse a Westcol en un enfrentamiento con tendencia favorable al cantante mexicano. Ambos luchadores dieron una gran batalla, pero Mario resaltó una mejor condición física que lo llevó al triunfo.

Con la coronación de Alana Flores y el inesperado reto de Bárbara de Regil, los reflectores ya apuntan hacia la edición de 2026. Si ambas figuras llegan al cuadrilátero, el combate podría convertirse en el nuevo estelar de la próxima temporada, según los seguidores del proyecto.



