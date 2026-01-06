Famosa influencer acusa a Enrique ’N’, su ex y cuñado de Jackie Bracamontes, de violencia física y verbal

A principios de octubre, la coach e influencer fitness Edna Monroy (45 años) denunció públicamente a su expareja, el consultor financiero Enrique ‘N’ (50), con quien mantuvo una relación de año y medio. Lo acusó de haberla violentado físicamente en 2 ocasiones. El señalado es hermano de Martín Fuentes, esposo de la conductora Jackie Bracamontes.

Edna nos revela cómo avanza el proceso legal y cómo sobrevivió a esta terrible experiencia: “No voy a hablar mucho, porque no quiero entorpecer el proceso legal, pero decidí dar la cara. Se han rumorado cosas que no son ciertas. Va bien. Integrando más pruebas. Por ahorita no quiero las personas involucradas acepten las cosas y digan la verdad”.

“He recibido agresiones en redes sociales y eso ya me comenzó a afectar en mi trabajo. Lo que digan de mí no me importa, pero es violencia digital” Edna Monroy

Contó cómo supera esta situación tan complicada. “Gracias a Dios, tomo cursos de yoga, meditación, psicología. Llegué a un punto en que necesitaba ya salir de ahí (de la relación) y me agarré de eso. Fue un proceso un poquito más rápido que el de otras mujeres que han pasado por lo mismo, porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Fue difícil salir de una relación narcisista, pero cuando uno ya toma la decisión, te vas y te das cuenta de que todo alrededor es mucho mejor. Das gracias de que lograste salir de ahí”.

¿Cómo fue la relación entre Edna Monroy y el cuñado de Jaqueline Bracamontes?

Al preguntarle si vivió violencia física, emocional y psicológica en su relación con Enrique ‘N’, cuñado de Jaqueline Bracamontes, dijo: “Así es, pero ya no quiero hablar de eso”.

Al insistirle sobre el tema y cuestionarle si se considera un ejemplo de vida al romper el silencio y denunciar lo que le estaba pasando, comentó: “Claro que se puede salir. Es difícil. Yo tengo muchas amigas que están pasando por este proceso o que lo han pasado. Lo que les digo es que no nos damos cuenta, porque primero es cuando son divinos, hermosos y no crees en verdad que exista una persona así. Después, comienza el control. Te hacen creer otra realidad. Dudas de ti. Pierdes tu autoestima, tu voluntad. Ya después vienen las agresiones verbales y físicas que incluso pueden llegar hasta la muerte”.

Edna Monroy “Es muy importante detectar esos puentes, porque a veces es demasiado el amor y te ciega. Cuando una persona exagera en el amor, ten mucho cuidado”.

Edna confesó que en algún momento su vida corrió peligro y eso fue lo que la llevó a decir: “Hasta aquí, ya no más”.

“Así es, aunque no puedo decir por el momento eso, porque está dentro de mi carpeta, pero sí llegó el momento en que dije que tenía que salir de ahí, porque después ya no salgo” Edna Monroy

La coach de vida contó cómo se siente anímicamente actualmente tras este proceso que ha atravesado. “Aún no estoy al 100%. A veces tienes que salir a trabajar y poner una sonrisa y sentirte fuerte. Ahí voy, muy decidida y sabiendo que hice lo correcto. Soy feliz sola. Soy una persona que disfruta su soledad. Ahorita me está gustando esta etapa”.

Finalmente, al preguntarle si Enrique ‘N’, su ex, tiene alguna medida preventiva para estar protegida, dijo: “Así es. No podemos estar cerca”.

“La verdad, acepto que traigo un patrón de repetir relaciones narcisistas. Justo ahorita estoy con psicólogas y creo que primero necesito estar yo bien para poder tener una nueva relación”.

¿Cuándo fue que Edna Monroy denunció al cuñado de Jaqueline Bracamontes?

A finales de septiembre señaló,a través de publicaciones en las redes sociales, de violencia física y psicológica a su exnovio, Enrique ‘N’.

Posteriormente, interpuso una denuncia en contra del asesor financiero. Además, a partir de que habló, ha sido víctima de ataques en redes sociales.

Hace una semana compartió unos videos donde explica lo que sucedió con su expareja. Mostró algunas fotos de las agresiones físicas de las que fue objeto.

Por las agresiones en redes sociales también interpuso una denuncia por violencia digital.

¿Quién es Edna Monroy, influencer que fue novia del cuñado de Jaqueline Bracamontes?

Estudió comunicación y fue conductora en Telecable.

En 2005 llegó a la CDMX y se incorporó al programa de televisión X3, y después al noticiero de Pedro Ferriz de Con.

y después al noticiero de Es creadora del programa Punto 0 y Vida zen . Condujo el programa en Televisa Deportes Ponte Fit.

y . Condujo el programa en Televisa Deportes Estuvo casada con Juan Diego Covarrubias de 2018 a 2019.

