Jacky Bracamontes regresa a la televisión en importante reality show, ¿La casa de los famosos?

Tras años centrada en su faceta como madre y alejándose en parte de los reflectores, Jacky Bracamontes está lista para volver a la pantalla chica con un proyecto que promete ser tan emotivo como impactante.

¿Qué ha sido de Jacky Bracamontes?

Aunque ha tenido apariciones esporádicas, la actriz y conductora ha priorizado dedicarse a su familia en la última década.

Recientemente, Jacky abrió su corazón en una emotiva entrevista con Yordi Rosado, donde habló de su pasado amoroso con Valentino Lanús, su matrimonio con Martín Fuentes, sus luchas con trastornos alimenticios y el momento más devastador de su vida: la pérdida de uno de sus gemelos.

“Me duermen, me pasan a recuperación (...) Martín me contó todo: ‘El bebé no la libró, nació azulito, había fallecido. Jackie está en terapia intensiva. Ahí sentí que se me cayó el mundo’”, compartió con profunda honestidad.

En ese momento no reveló tener planes de volver a los reflectores, pero ahora trascendió que eso ha cambiado. ¡Jacky está de regreso!

¿En qué reality show saldrá Jacky Bracamontes?

En una reciente emisión del matutino ‘Hoy día’ las presentadoras mostraron un tráiler del show

‘Miss Universe Latina, El reality’ y destacaron que Jacki Bracamontes será la conductora de la competencia que elegirá a la representante latina rumbo a Miss Universe 2025.

Sin duda la actriz, conductora y exreina de belleza que ganó los títulos Nuestra Belleza Jalisco y Nuestra Belleza México en el año 2000, lo que le permitió representar a México en el certamen de Miss Universo 2001; pondrá su toque y su experiencia como presentadora de esta nueva apuesta de Telemundo.

¿De qué tratará Miss Universe Latina, El Reality?

El nuevo formato multiplataforma, conducido por Jacqueline Bracamontes, reunirá a latinas talentosas de todo Estados Unidos en una competencia tipo reality que irá más allá de la belleza. La meta es coronar a la primera Miss Universe Latina, quien representará a la comunidad latina en la edición número 74 de Miss Universe que se celebrará en Tailandia.

Las concursantes serán evaluadas por su inteligencia, fortaleza y orgullo cultural, tras haber superado castings en varias ciudades del país. El reality mostrará no solo los desafíos físicos y emocionales de la preparación, sino también el drama, las historias personales y la convivencia entre las participantes, mientras enfrentan entrenamientos exigentes y pruebas ante un jurado que no se conformará con menos que la excelencia.

Jacky Bracamontes revela dónde están las cenizas de su hijo

Durante años, Jacky Bracamontes evitó hablar sobre el destino de su bebé fallecido. Fue Martín quien se encargó de todo: firmó el acta de defunción, incineró al bebé y guardó las cenizas en su departamento de soltero.

“Nunca le pregunté qué pasó con el bebé porque era un tema muy duro para mí", confesó.

Años después, Martín le preguntó qué quería hacer con las cenizas, y juntos tomaron una decisión de esparcir sus cenizas en el mar en Miami.

“Martincito está aquí en Miami, en el mar, afuera del departamento donde vivíamos. Hicimos un ritualito y fue un cerrar un ciclo, que ahí va a estar siempre”, expresó.

