Caeli en FOTOS: así lucía la habitante de La casa de los famosos; ¡Este es su antes y después! ¿la reconoces?

La creadora de contenido Caeli fue confirmada como una de las habitantes de la sexta temporada de La casa de los famosos 2026 por Telemundo, lo que hizo recordar su cambio físico a lo largo de los años. Desde el anuncio, usuarios en redes sociales comenzaron a recuperar imágenes de sus inicios en plataformas digitales y a contrastarlas con su imagen actual. Te contamos los detalles.

¿Cómo confirmaron la participación de Caeli en La casa de los famosos 2026?

La creadora de contenido Caeli es parte de la sexta temporada de La casa de los famosos 2026, producción de Telemundo, donde también están Laura Zapata y Kunno.

Con este paso, la influencer se suma oficialmente al formato de encierro televisivo, marcando una nueva etapa en su trayectoria tras años de presencia en plataformas digitales.

Previo a su ingreso, Caeli dijo a Us Weekly en Español sobre la decisión de aceptar el reto y explicó cómo asume este desafío personal y profesional. “Soy una persona que le encanta estarse retando a sí misma y un reto más grande en esta casa va a ser el no tener mi celular”, compartió, al referirse a uno de los cambios que implicará su estancia dentro del programa.

¿Cómo se veía Caeli? El antes y el después

Caeli ha hablado en distintas ocasiones sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo del tiempo. Entre ellos se encuentra una rinoplastia derivada de un tabique desviado, además de inyecciones en los labios y un proceso de adelgazamiento que también ha compartido con su comunidad digital.

En paralelo, algunos fans han comentado en redes sociales que creen que la influencer pudo haberse realizado una cirugía de busto, aunque esa versión surge desde la especulación en plataformas digitales.

Mientras tanto, Caeli se prepara para su participación en la sexta temporada de La casa de los famosos 2026, producción de Telemundo, etapa que anunció con un mensaje dirigido a su audiencia: “Hemos pasado por tanto juntos y estamos a punto de vivir una nueva aventura, la más intensa juntos, ¿estaba listos? Gracias a los que siempre han estado”.

¿Quién es Caeli, ahora habitante de La casa de los famosos México?

Caeli, cuyo nombre completo es Patricia Caeli Santaolalla López, nació el 2 de febrero de 1990 en México. Estudió idiomas en la universidad y en octubre de 2010 publicó su primer video en YouTube titulado “Mi Primer Videoblog! HAHAHAHOHOHOHIHIHI”, marcando el inicio de su actividad en la plataforma.

Es conocida por su canal de vlogs autotitulado, y también como Caelike. Con el paso del tiempo, su contenido le permitió reunir más de 15 millones de suscriptores en YouTube y una comunidad de 8 millones de seguidores en Instagram. En 2016 ganó en la categoría YouTuber Favorita en los Kids’ Choice Awards México.

En televisión, en 2015 fue una de las presentadoras del reality de talentos La Voz Kids en Telemundo. En 2017 condujo los Kids’ Choice Awards México junto a Mario Bautista. También apareció como extra en la serie Skimo de Nickelodeon.

En el ámbito personal, tiene un hermano mayor conocido en redes sociales como MisaelVlog. En 2019 mantuvo una relación con el también creador de contenido Alex Wassabi y anteriormente salió con Wero, Alex Strecci y Yayo Gutiérrez.

