Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sería confirmada para ‘MasterChef México 2026’, aseguran

Uno de los temas más comentados de la semana es el regreso de ‘MasterChef México’. Tras varias ediciones ‘Celebrity’, vuelve la versión original, pero con varios cambios. El más comentado es que será 24/7, es decir, los participantes serán monitoreados todo el tiempo.

Si bien se sabía que los concursantes permanecían encerrados en un lugar durante su estancia, solo se les veía los domingos, que eran los días en los que se enfrentaban a diversas dinámicas de cocina para permanecer en el juego. En medio de la espera por más detalles, se ha filtrado a la primera confirmada de la temporada 2026, ¡sería una exparticipante de ‘La casa de los famosos’!

MasterChef México 2025 / Redes sociales

Lee: MasterChef México regresa con 24/7 y ganadora de Las estrellas bailan en Hoy quiere su lugar; ¿traición?

¿Qué se sabe de ‘MasterChef México 2026’?

Además de que la nueva temporada de ‘MasterChef México 2026’ será 24/7, estará abierta a todo público, incluyendo gente famosa, que deberá pasar una serie de pruebas para dictaminar si llegan a la “fase final” y entran a la competencia.

“Por primera ocasión en el orbe se va a hacer 24/7 y eso se va a hacer aquí en México, en Televisión Azteca, y creo que eso lo cambia todo”, comentó Ricardo Casares en una emisión reciente de ‘Venga la alegría’.

Si deseas participar, debes entrar a la página oficial de ‘MasterChef México’ y completar un formulario que incluye preguntas como ‘¿por qué quieres participar?’ y ‘¿cuáles son tus mejores recetas?’.

El formulario indica que “al inscribirte, autorizas al equipo de producción de ‘MasterChef’ a conocer más sobre ti. Antes de comenzar, toma en cuenta que si avanzas a las últimas etapas del casting y resultas seleccionado, deberás pausar tu vida cotidiana durante tres meses para vivir esta experiencia al máximo”.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se estrenará o quiénes serán los jueces. Se cree que el 24/7 será transmitido por la aplicación de Disney+, así como pasó con ‘La granja VIP’. El hecho de que el reality sea monitoreado todos los días y a todas horas ha generado molestia en algunos fans. Los detractores creen que esto fue una mala decisión y tienen fe en que cambien de opinión a última hora.

Te recomendamos: ¿Murió Alan Rangel? Excompañero de MasterChef México rompe el silencio y revela nuevos detalles: VIDEO

¿Quién sería la primera confirmada de ‘MasterChef México 2026’?

A través de redes sociales, incluyendo cuentas de espectáculos como @LaportadaAI1, han reportado que Celia Lora presuntamente sería la primera confirmada para MasterChef México. Si bien no se han dado mayores detalles, algunos creen que la influencer sería un buen elemento.

Lora no solo tiene experiencia en realities 24/7, sino que también ha sido un personaje sumamente polémico dentro del mundo artístico. Por supuesto, la noticia de su posible ingreso ha generado muchas opiniones divididas.

Algunos piensan que hará un buen trabajo, mientras que otros consideran que, en caso de que sea verdad, “arruinaría el ambiente del show”. Incluso varios han concordado en que, probablemente, la noticia sea falsa.

Cabe destacar que, hasta el momento, la celebridad no se ha pronunciado sobre esto, por lo que todo queda en un simple rumor.

Celia Lora / Redes sociales

¿Quién es Celia Lora, posible concursante de ‘MasterChef México 2025’?

Celia Eloísa Lora García, mejor conocida como Celia Lora, es una modelo, actriz e influencer mexicana. Es hija de Álex, líder de la banda El Tri, y su esposa Chela Lora. Actualmente tiene 42 años.

Ya lleva varios años en el medio artístico y se le ha visto en muchos realities. Algunos de los más famosos son:

“La Isla: El reality”

“Lucky Ladies”

“Acapulco Shore”

“Lack of Remorse: Redemption”

“La casa de los famosos versión Telemundo”

Ha estado involucrada en varias polémicas. Una de las más sonadas fue su pelea con Lizbeth Rodríguez. Esta última afirmó que tenía una relación con la celebridad, quien negó todo y hasta acusó a la conductora de “traicionera”.

Mira: MasterChef Celebrity 2025: ¿Dani Valle, ganador del reality, ya recibió su premio?