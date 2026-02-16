¿Murió Alan Rangel? Excompañero de MasterChef México rompe el silencio y revela nuevos detalles: VIDEO

Alan Rangel, primer ganador de MasterChef México 2015, volvió a ser tendencia por presuntos mensajes de duelo publicados por su novia y recuerdos compartidos por fans. Un excompañero del reality habló en TikTok y mostró el post que detonó las especulaciones y ¿desató más dudas?

A casi una década después de su triunfo, su paradero se convirtió en un misterio que genera inquietud, teorías y debates encendidos en redes.

Mira: MasterChef cambia para 2026:Este será el formato para la nueva etapa del reality ¿habrá 24/7?

Alan Rangel primer ganador de Masterchef México. / Redes sociales

¿Murió Alan Rangel, ganador de MasterChef México? Lo que se sabe hasta hoy

El nombre de Alan Rangel, campeón de MasterChef México 2015 y uno de los rostros más queridos del reality, está envuelto en rumores de muerte que estallaron en redes sociales desde abril de 2025.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial de familiares directos del chef para confirmarlos. Esta ausencia ha provocado una ola de especulaciones, teorías y mensajes de despedida en plataformas como Facebook y TikTok, alimentando preguntas sin respuesta y reavivando el interés del público que lo vio coronarse hace casi una década.

Lee: Yanin Campos: Destapan foto inédita de la camioneta en la que murió la exparticipante de ‘MasterChef México’

Alan Rangel primer ganador de Masterchef México. / Redes sociales

¿Qué publicó Michell Hernández, pareja de Alan Rangel, en Facebook y TikTok?

Uno de los detonantes del tema fue un post de cumpleaños que Michell Hernández, pareja sentimental de Alan Rangel, publicó en Facebook en abril de 2025. El mensaje, interpretado por muchos como un homenaje póstumo, decía:

Michell Hernández “Feliz cumpleaños a mi persona favorita, a esa personita que apareció en mi vida para darle un giro enorme. Agradecida estoy con Dios por esa oportunidad que tuve. Un abrazo hasta el cielo amor mío. Hoy entiendo que no todas las historias de amor deben de tener un final feliz para ser hermosas. Siempre te amaré”.

Alan Rangel primer ganador de Masterchef México. / Redes sociales

La conversación escaló cuando una usuaria de TikTok, identificada como Briza Cruz, difundió un video con imágenes junto a Alan acompañado del texto:

“Feliz Cumpleaños hasta el cielo. Sr. Chef, siempre estarás en mi corazón”. Briza Cruz

No obstante, otra publicación atribuida a Michell en el grupo de Facebook “Jacobo Grinberg, Conocimiento Oculto”, con fecha 14 de septiembre de 2024, encendió alertas al pedir apoyo para “curaciones espirituales” y relatar un padecimiento severo que habría enfrentado su esposo presuntamente, Rangel: diagnóstico de cáncer, intubación y un cuadro crítico en el que “estuvo a punto de morir tres veces”.

En ese mismo relato, Michell contó un episodio de aparente mejoría tras los momentos más delicados: “Despertó para pedir agua y comida”.

Y añadió: “Le dio oportunidad de ir a ver a su mamá una última vez”.

Más tarde, al responder a ofrecimientos de terapias alternativas en esa publicación, dejó una frase que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de fallecimiento: “Gracias, pero ya se resolvieron los pendientes, ya descansa en paz”.

Aunque el nombre de Alan no aparece escrito de forma textual en ese intercambio, la comunidad lo asumió como referencia a Rangel por el contexto y los mensajes previos. Aun así, no existe una certificación pública que valide oficialmente esta conclusión.

Mira: ‘Chef en proceso’ pide que paren los ataques contra Anabel pero deja claro: “MasterChef no me descubrió”

Alan Rangel mensajes de su novia / Facebook

¿Qué dijo Rogelio Torres, exparticipante de MasterChef México, sobre Alan Rangel?

En medio del ruido digital, Rogelio Torres, exconcursante de MasterChef México, respondió preguntas de sus seguidores en TikTok y mostró el post que generó las conjeturas. En su intervención, subrayó la ausencia de confirmación oficial y pidió cautela al público:

“Hay que recalcar que ni TV Azteca ni la familia han dado declaraciones sobre su fallecimiento , se escuchan varios rumores sobre redes sociales por un post que publico la novia que dice lo siguiente”. Rogelio Torres, exconcursante de MasterChef México

Después, añadió: “Y, con base en este mensaje, se ha especulado todo lo relacionado con Alan Rangel. No está esclarecido si falleció o no. Su última publicación fue en 2023 y decía: ‘Lo que menos tenemos en esta vida es tiempo y nunca me di cuenta’.”

La última línea alude a la última publicación de Alan Rangel en 2023.

¿Alan Rangel sigue vivo? Las teorías que circulan entre fans

Ante la falta de confirmación oficial sobre la muerte de Alan Rangel surgieron múltiples versiones. Algunas prudentes, otras más arriesgadas.

Hay quienes sostienen que el chef simplemente decidió alejarse del ojo público. Una vida más privada, lejos de reflectores y redes sociales.

Otros, sin embargo, apuntan a señales que consideran “definitivas”. En los comentarios que circulan en plataformas digitales se leen afirmaciones como:

“Si falleció, buscas su CURP y ya dice que está dado de baja por fallecimiento”.

“Hace más de 1 año y medio fui con mi esposa a su taquería… lo vi muy triste”.

“Hace poco hizo un live un ex participante y dijo que sí falleció, pero su familia no quiere hablar sobre eso”.

¿Quién es Rogelio Torres, el exMasterChef que volvió a escena?

Rogelio Torres es un cocinero chihuahuense que participó en la tercera temporada (2017) de MasterChef México y luego volvió en MasterChef México: La Revancha, donde se quedó a un paso de la final, logrando el cuarto lugar. Antes del reality, se ganaba la vida con un negocio de comida rápida, y tras su exposición en televisión empezó a dar conferencias a jóvenes cocineros, sin dejar de lado su emprendimiento de hotdogs.

Originario de familia de Jiménez, Chihuahua (Barrio de la Estación) y residente en la capital del estado, Rogelio también fue protagonista de polémicas dentro del programa. Una de las más sonadas ocurrió en el episodio 15 de La Revancha, cuando, tras el festejo de una victoria de Memo, estalló su molestia y dijo que deseaba agredirlo físicamente. Pese a los tropiezos, consolidó una base de seguidores por su estilo frontal y más recientemente se anunció su participación en Survivor México, otro reality de alta exigencia física y emocional.