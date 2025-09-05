Asesinan a hermano de exparticipante de MasterChef México en Guerrero ¡estaba en un funeral!

Romario Ventura, quien participó en “Masterchef México” 2018, informó a través de redes sociales que se encuentra de luto tras el asesinato de su hermano, Ronaldo Ventura, ocurrido en Guerrero el pasado miércoles 3 de septiembre.

¿Qué pasó con el hermano de Romario Ventura exparticipante de Masterchef México?

De acuerdo con los primeros reportes, Ronaldo Ventura, de 21 años, fue víctima de un ataque armado mientras asistía a un funeral en la localidad de Playa Ventura, municipio de Copala, Guerrero. La ceremonia velaba a otra persona que también habría sido asesinada un día antes en la misma región.

Ronaldo Ventura, quien recientemente se había casado y cuya esposa se encuentra embarazada, perdió la vida en el lugar del ataque.

Asesinan al hermano de Romario Ventura, quien participó en “Masterchef México” 2018. / Redes sociales

¿Quién mató al hermano de Ronaldo Ventura de Masterchef México?

Tras el violento asesinato de Ronaldo Ventura. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo tras el ataque. Según los informes preliminares, se logró la detención de dos presuntos responsables, quienes fueron interceptados cuando intentaban huir en una camioneta por la carretera de Playa Ventura. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre las posibles causas del ataque.

¿Que dijo Romario Ventura, exparticipante de MasterChef México tras la muerte de su hermano?

Romario Ventura exparticipante de “Masterchef México” compartió en su cuenta de Facebook mensajes de despedida para su hermano. En una de las publicaciones incluyó una imagen de Ronaldo y pidió a sus seguidores elevar una oración en su memoria: “Te llevaremos siempre en nuestros corazones hermano de mi alma”

“Pido una oración por el alma de mi hermano, para que pueda descansar en paz. Hasta pronto hermanito, algún día nos volveremos a ver, te amo”.

El ex participante de MasterChef México también publicó fotografías del funeral y agradeció las muestras de apoyo recibidas. Asimismo, convocó a los habitantes de Copala, Guerrero, a las misas en honor a su hermano, programadas en la Iglesia de San Juan Bautista, ubicada en la cabecera municipal.

¿Quién es Romario Ventura, exparticipante de Masterchef México?

Romario Ventura participó en la edición 2018 de “Masterchef México”, donde ganó fama como uno de los concursantes más recordados de esa temporada.

Tras su salida del programa, continuó activo como creador de contenido en redes sociales, pero lejos del espectáculo.

Ha mantenido cercanía con sus seguidores compartiendo aspectos de su vida personal y profesional y ahora comparte el difícil momento que vive junto a su familia.

Tristemente había lamentando hace unas semanas la muerte de Yanin Campos, también exparticipante del reality “Masterchef México”.

