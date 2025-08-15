Chef Benito Molina publica desgarrador mensaje por la muerte Yanin Campos, exintegrante de MasterChef México

Tras la muerte de la exparticipante de MasterChef México, Yanin Campos, el chef Benito Molina expresó su sentir en redes sociales, recordando con nostalgia los momentos compartidos con ella durante el concurso.

Yanin Campos, quien participó en la cuarta temporada de MasterChef México en 2018 y regresó en 2019 para la edición especial “La revancha”, lastimosamente perdió la vida a consecuencia de un trágico accidente automovilístico, hace unas semanas. ¿Qué fue lo que dijo el chef Benito Miolina? Aquí te lo contamos.

Te puede interesar: Funeral de Yanin Campos: Revelan detalles del último adiós de la exparticipante de MasterChef México

Yanin Campos fue participante en ‘Masterchef México’. / Instagram: @yanin_chefmx

¿Quién era Yanin Campos y cómo fue su participación en MasterChef México?

Yanin Campos nació en Chihuahua y antes de ingresar a la televisión trabajaba como enfermera, profesión que la llevó a servir en hospitales locales durante varios años. Su personalidad extrovertida y su pasión por la cocina la motivaron a participar en la cuarta temporada de MasterChef México en 2018, donde logró destacarse por su creatividad en los platillos y su carácter auténtico. Durante esa temporada alcanzó el sexto lugar, dejando una impresión positiva tanto en los jueces como en la audiencia.

Un año después, Yanin regresó en la edición especial “La revancha”, donde participaron exconcursantes de temporadas anteriores. Aunque en esta ocasión fue eliminada en el capítulo 8, quedando en el lugar 11, su participación evidenció su crecimiento culinario y su determinación para enfrentar retos en la cocina profesional. Más allá de los platillos, la joven se destacó en el público por sus intervenciones sinceras y por defender sus puntos de vista, ganándose la admiración de sus compañeros y de los chefs del programa.

Te puede interesar: Hermano de Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, comparte foto inédita de la influencer

Muere Yanin Campos exparticipante de Masterchef México / Redes sociales

¿De qué murió Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México?

Yanin Campos murió en una trágico accidente se registró en la mañana del sábado 2 de agosto alrededor de las 6:30 a.m., cuando la excocinera conducía su camioneta en el Periférico Rodolfo Almada, en Chihuahua. Por razones, que aún están en investigación, su automóvil se impactó contra otro que estaba estacionado. Campos fue trasladada de inmediato al Hospital Christus Muguerza, donde permaneció en estado crítico durante más de 48 horas, donde finalmente perdió la vida.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente, revisando factores como exceso de velocidad o posibles distracciones al volante. Mientras tanto, familiares y amigos se reunieron para despedirse de Yanin, quien dejó un legado tanto en la televisión como en la comunidad que la conoció. Su hermano confirmó que se realizaría su último adiós en la Funeraria Hernández, donde allegados podrán rendir homenaje a su memoria.

Te puede interesar: Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, ¿anduvo con productor casado? Reviven historia tras su muerte

Instagra

¿Qué dijo el chef Benito Molina tras la muerte de Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México?

El chef Benito Molina, juez de MasterChef México, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, recordando la personalidad y el paso de Yanin Campos por ‘MasterChef México’. En su publicación expresó:

“Hace unos días me enteré de la partida de Yanin… me quedo con las memorias y las risas que nos dejó en MasterChef, la capacidad de superación de su temporada a La revancha fue notable. Gracias por ser tan auténtica, real y por levantar siempre la voz por tus creencias. Buen viaje.” Chef Benito Molina

Con estas palabras, Benito Molina recordó la participación de Yanin en el reality y algunos momentos de su paso por el programa, incluyendo su regreso en la edición “La revancha” y su interacción con los jueces durante la competencia.

Te puede interesar: Yanin Campos: Excompañeros de MasterChef México despiden a la excocinera tras su trágico accidente