Martha Figueroa vs Celia Lora; la hija de Álex Lora se le fue a los golpes a la periodista "¿Sabes quién soy?”

Martha Figueroa destapó un episodio violento con Celia Lora que pocos conocían: la hija de Álex Lora la encaró en público, le soltó un puñetazo y la mandó al hospital. Todo por un comentario que no le gustó. ¿Qué pasó realmente entre la periodista y la polémica influencer? Aquí te contamos los detalles que están incendiando las redes.

Martha Figueroa vs Celia Lora



¿Por qué Celia Lora golpeó a Martha Figueroa y qué dijo la periodista sobre el escándalo?

Martha Figueroa, una de las periodistas más polémicas del espectáculo, reveló en una entrevista que Celia Lora la atacó físicamente en un restaurante del sur de la Ciudad de México. Según su relato, todo ocurrió cuando la hija del líder de El Tri se le acercó y le soltó la frase: “¿Sabes quién soy yo?” antes de propinarle un puñetazo.

“Me soltó un puñetazo en la cara y me dijo: ‘Pa’ que en tu puta vida vuelvas a hablar de mí’”, contó Figueroa en el programa Miembros al aire.

Martha también detalló: “Todavía traigo aquí el panazo marcado… Puñetazo, güey. Esta nariz no es de… Estaba yo esperando mi mesa y me soltó el golpe.”

Celia Lora golpeó a Martha Figueroa

Aunque no cayó al suelo, sí terminó tambaleándose y sujetándose de una amiga para no perder el equilibrio. El golpe fue tan fuerte que, más tarde, terminó en el hospital para ser revisada y le colocaron un collarín, según comentó Martha.

El conductor le preguntó si Martha se merecía el golpe, pues al ser periodista siempre está envuelta en polémica. Enseguida, Figueroa respondió:

“No, me merecía que me hiciera un homenaje, porque no es nadie, y yo estaba hablando de ella”. Martha Figueroa

Celia Lora

¿Qué dijo Martha Figueroa que enfureció a Celia Lora y terminó en agresión física?

Aunque la historia sucedió hace 15 años, volvió a viralizarse porque Martha Figueroa explicó nuevamente el supuesto motivo detrás de la agresión. De acuerdo con Figueroa, todo inició por un comentario que hizo en televisión sobre un tatuaje de Celia Lora.

“¿Qué dije de ella? Que por qué se tatuó el rostro de Ricky Martin en la nalga.” Martha Figueroa

Ese comentario habría sido suficiente para detonar la furia de la influencer, quien aparentemente no toleró la opinión de la periodista y decidió encararla violentamente.

Martha reveló que, tras recibir el golpe, acudió a Televisa a reportar el incidente. Ahí le recomendaron levantar una denuncia, asegurando que contaría con apoyo legal.

En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, Figueroa añadió: “Me hicieron ir dos, tres veces… tengo mis actas de recuerdo de las lesiones, el ojo morado, la radiografía y todo… y resultó que dijeron que no, que yo lo inventé.”

Incluso mencionó que Chela Lora, madre de Celia, salió a declarar que la influencer estaba en otro lugar en ese momento, lo cual invalidó la denuncia.

¿Quién es Celia Lora, hija de Álex Lora, y por qué siempre está envuelta en polémicas?

Celia Lora es una de las figuras más controversiales del entretenimiento mexicano. Nació el 25 de diciembre de 1983 y es hija del legendario Álex Lora, vocalista de El Tri, pero desde joven decidió construir su propio nombre.

Ha trabajado como modelo para Playboy México, participó en revistas para mayores de 18 y en realities como Acapulco shore, La isla: el reality, La casa de los famosos. Además, ha colaborado en programas como Lucky ladies y El inframundo, mostrando su vida personal y su carácter polémico. En redes sociales, Celia es una estrella: acumula más de 10 millones de seguidores en Instagram y genera contenido exclusivo en plataformas de contenido exclusivo, donde se posiciona como una de las creadoras más exitosas en Latinoamérica. Incluso ha lanzado su propia línea de ropa y accesorios, demostrando su faceta empresarial.

Entre sus escándalos más fuertes están:

