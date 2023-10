Lizbeth Rodríguez se sincera sobre su relación con Celia Lora: “Si queremos estar con un hombre, se puede”

Platicamos en exclusiva con Lizbeth Rodríguez y nos abrió su corazón y externó lo enamorada que está de Celia Lora.

¿Sí hay relación? Nos dijo qué tan entregada es y qué tan especial es su conexión con Celia. Además, nos dio detalles acerca de su relación. ¿Serán intensas o celosas?

Nos reveló que su clic “fue amor a primera vista” y nos dijo cómo fue que pasaron de ser algo más.

Rodríguez también dejó en claro que no le gustan las etiquetas y que no está decepcionada de los hombres: “Desde la secundaria sabía que me gustaban las mujeres, pero no me daba cuenta. Con el paso del tiempo analicé que a veces andaba de lencha. Me costó trabajo aceptarlo.”

Entérate si su relación está abierta a conocer a otras personas y descubre santo y seña del apasionante romance entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora en tu revista impresa TVNotas o consulta en la app. ¡Ve ahora por ella!

Lizbeth Rodríguez afirma estar más enamorada que nunca de Celia Lora / Redes sociales

Te recomendamos: Celia Lora y Lizbeth Rodríguez han desatado rumores de una supuesta relación "¿Ustedes son pareja?”