Celia Lora ¿demandó a Lizbeth Rodríguez por falsos rumores de noviazgo?

Celia Lora respondió a los cuestionamientos de la prensa acerca de Lizbeth Rodríguez, luego de que hace unos meses la influencer aseguró que era pareja de la modelo y supuestamente estaban muy enamoradas.

La hija de Alex Lora aclaró que el supuesto romance no solo era una mentira, sino que la creadora de contenido se aprovechó de la ocasión en que le presentó a su madre y padre, para inventar que eran sus suegros.

Lora aseguró que se sintió muy traicionada, ya que en su momento si llegó a considerarla una gran amiga. Así lo dijo ante las cámaras de De primera mano.

Celia Lora “Pensé que era mi amiga. He tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces. Alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá (hizo eso)”.

Lizbeth Rodríguez afirma estar más enamorada que nunca de Celia Lora / Redes sociales

Celia Lora revela que lleva 10 años soltera

Celia mencionó que lleva más de 10 años soltera y detalló que en su momento no habló ya que ella no estaba en el país y no se había enterado de nada, pues se la pasó viajando por el mundo.

“¿Dónde la viste conmigo y Johnny Depp, o con Metallica? Yo estaba viendo a Madonna, en Londres, cuando dijo su mam*d!”. Celia Lora

La modelo mencionó sentirse harta de las personas que utilizan la fama de su padre para llamar la atención entre los medios de comunicación.

Celia Lora “No es de mí, fue de mi papá de quién se le colgó, se le hizo muy fácil. Yo ya estoy harta de la gente así. Cada quien te demuestra quién es, ¿para qué los quiero cerca? Por eso yo estoy aquí, porque José Eduard es mi mejor amigo, ese c1br*n me entiende en ese sentido”.

Instagram: @Lizbeth Rodríguez

Celia Lora ¿interpuso acciones legales en contra de Lizbeth Rodríguez?

Lora destapó que toda está polémica que generó Lizbeth en los medios de comunicación, la llevó a tomar acciones legales en contra de la influencer.

“Le mandaron una notificación, no quiso dar la cara, le hablaron. No sé si cree que es broma, porque para ella todo es broma. Yo no sé si cree que está en su programa, ese que todo es mentira”. Celia Lora

Finalmente, Celia Lora explicó que no sigo con la demanda debido a que lo único que quiere Lizbeth Rodríguez, es que se hablé de ella por eso prefirió ignorarla.

