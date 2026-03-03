Pepillo Origel se ausenta de Con permiso por grave estado de salud: “Es lo más horrible”

El conductor de espectáculos Pepillo Origel encendió las alarmas entre sus seguidores luego de ausentarse durante dos semanas del programa “Con permiso”.

Su compañera Martha Figueroa reveló que el comunicador ha permanecido en cama debido a un fuerte problema de salud que lo dejó completamente agotado y con una tos persistente que no lo dejaba dormir.

Durante la emisión más reciente,Shanik Berman estuvo como invitada en “Con permiso” y fue ahí donde se dieron detalles sobre el estado del conductor, quien incluso pidió en un inicio que no se hiciera ruido sobre su condición para no preocupar al público.

¿Qué enfermedad mantiene a Pepillo Origel ausente en Con permiso?

Según contó Martha Figueroa al aire, el conductor presentó una bronquitis muy fuerte derivada de problemas en los pulmones. La enfermedad lo obligó a guardar reposo absoluto y mantenerse aislado en casa.

“Pepillo sigue enfermo. La vez pasada me dijo: ‘No digas, no digas, para que no se alarmen; di que ando por ahí, por ahí en casa’, porque traía un problema en sus pulmones, le dio una bronquitis tremenda, y nos mandó este mensaje.”, dijo Martha.

En un mensaje que envió al programa, Pepillo explicó cómo ha vivido estos días: “Me ha ido de la fregada, ya tengo una semana y un día en cama. Es una bronquitis muy fuerte, se me viene una tos que no puedo ni dormir a veces duro toda la noche despierto por la tos es lo más horrible que hay”.

El periodista detalló que pasaba noches enteras sin descanso debido a los ataques de tos.

Más tarde se confirmó que, además de la bronquitis, también enfrentó influenza, lo que complicó aún más su recuperación. El propio conductor hizo un llamado a cuidarse, sobre todo en esta temporada donde los contagios están a la orden del día.

Incluso relató que recientemente viajó y se sorprendió al ver personas usando cubrebocas, pero ahora reconoce la importancia de protegerse, especialmente en lugares cerrados como los aviones.

“Hay que cuidarse mucho, porque tengo dos hermanas: una de ellas estuvo así un mes y la otra, dos semanas. Hay que cuidarse, sobre todo si estás enfermo; no debes contagiar a la gente. Yo me fui a Vallarta y vi a personas con cubrebocas y decía: '¿Ay, cómo por qué?’, pero sí, hay que ponernos cubrebocas, sobre todo en aviones. Voy de mi recámara a la cocina y llego todo agitado, pero espero en Dios que para la próxima semana ya esté ahí contigo, Martitha. Shanik, te agradezco que estés ahí cubriéndome.”

Pepillo Origel / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud Pepillo Origel?

Tras varios días sin aparecer en televisión y permaneciendo prácticamente encerrado en su habitación, Pepillo Origel dio señales positivas sobre su recuperación.

Este lunes por la noche, Pepillo compartió en sus redes sociales un mensaje que tranquilizó a sus seguidores: “¡Por fin mañana saldré después de once días encerrado por la influenza! ¡Gracias a Dios!”.

Junto al texto publicó una reflexión sobre la importancia de la salud y la familia, asegurando que son lo más valioso que tenemos.

Con estas palabras dejó claro que su estado ha mejorado considerablemente y que poco a poco retoma sus actividades. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de su regreso al foro, todo indica que será cuestión de días para verlo nuevamente junto a Martha Figueroa en “Con permiso”.

¿Cuándo regresará Pepillo Origel a Con permiso?

Por ahora, el conductor de espectáculos Pepillo continúa recuperándose y siguiendo las indicaciones médicas, consciente de que su salud es prioridad. Aunque no dio fecha dejo claro que espera que este próximo viernes esté de vuelta en el programa.

Según su más reciente publicación el conductor ya puede salir tras 11 días de encierro, por lo que probablemente este viernes estará nuevamente con Martha Figueroa dando los espectáculos en su programa.

Sus seguidores, por su parte, celebran que el susto haya quedado atrás y esperan verlo pronto de vuelta en pantalla.

