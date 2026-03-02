La periodista Aurora Valle fue hospitalizada tras sufrir accidente y daño en su cuerpo; “mis cervicales”

La conductora y periodista de espectáculos, Aurora Valle, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir una fotografía desde el hospital, tras sufrir un accidente que le dejó dañadas las cervicales, según su propio testimonio. ¿Qué le pasó exactamente?

¿Cómo fue el accidente que sufrió la periodista Aurora Valle?

La conductora, Aurora Valle, había estado ausente desde el miércoles pasado en el programa de YouTube De historia en historia, espacio en el que comparte noticias del mundo del espectáculo.

Fue a través de un intercambio de mensajes con el periodista Juan José Origel, conocido popularmente como “Pepillo”, donde se confirmó que el origen del problema fue una caída previa.

Origel comentó, en la publicación de Aurora Valle, que acudiría a revisión médica por una molestia similar, a lo que Aurora respondió: “ Espero que todo bien ‘Pepillo’, yo desde aquella caída, ¿te acuerdas? ”.

Este breve diálogo permitió entender que el accidente ocurrió tiempo atrás, pero que las molestias persistieron hasta requerir hospitalización y atención especializada. No se especificó el lugar de la caída.

¿Cuál es el estado de salud de Aurora Valle tras caída?

Aurora Valle no ha dado más detalles sobre su estado de salud, pero en la publicación que acompañó la imagen sobre su hospitalización, comentó que ya se encontraba en casa, tras atender sus cervicales:

“ Unos días en el hospital atendiendo a mis cervicales, todo bien y ya en casa gracias a Dios ”, escribió Valle.

La publicación generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores que se mostraron preocupados por su estado de salud. Aunque Valle no detalló la gravedad exacta de la lesión ni el tratamiento al que fue sometida, sí dejó claro que su recuperación evoluciona favorablemente y que ya se encuentra en casa.

Las lesiones en la columna cervical pueden variar desde esguinces leves hasta daños severos que comprometen nervios y médula espinal. Esta zona del cuerpo, compuesta por siete vértebras ubicadas en el cuello, es especialmente vulnerable debido a su movilidad y a su función de sostener el peso de la cabeza.

¿Quién es Aurora Valle y cuál es su trayectoria?

Aurora Valle es una periodista y conductora mexicana con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo.

Su gran proyección mediática llegó a mediados de la década de 1990, cuando se integró al equipo del programa Ventaneando, uno de los espacios de espectáculos más importantes de la televisión mexicana.

Tras su salida de Ventaneando, Aurora Valle continuó activa en distintos medios de comunicación, tanto en televisión como en plataformas digitales. Ha participado en diversos proyectos enfocados en el análisis de la farándula, entrevistas a figuras del espectáculo y comentarios de actualidad.

En años recientes ha mantenido presencia en plataformas digitales, incluyendo espacios en YouTube como De historia en historia.

