Aurora Valle explota contra Esteban Macías por ‘soplón’ con Pati Chapoy

Hace unos días, Aurora Valle, exconductora de ‘Ventaneando’, recordó una vez más los malos tratos que recibió en el programa de espectáculos, por los cuales decidió irse y tomar otro camino.

Según la periodista de espectáculos, todo pasó cuando en una ocasión Pati Chapoy había mandado a los conductores a un curso al que ella no asistió porque puso como prioridad a su familia y entonces se desataron unos ‘gritos’ en la oficina de la titular de ‘Ventaneando’ que no fueron agradables para ‘la Boris’.

A propósito de esta historia, Esteban Macías, exconductor de TV Azteca, lo comentó en el programa que conduce en Multimedios, ‘El chismorreo’ y dio su versión de los hechos porque aseguró que él fue testigo de lo que sucedió siendo que él era parte del equipo de Chapoy al mismo tiempo que Aurora.

Aurora Valle hace fuertes revelaciones ¿Por qué salió de ventaneado? 👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/9pzuPzcYtq — Chismorreo (@ChismorreoTv) December 6, 2023

“Aurora Valle se equivoca”, expresó y contó que le tocó estar en la oficina de Chapoy cuando Aurora recibió el polémico regaño que le costó su salida del programa al renunciar. “Me tocó estar ese día en la oficina, el regaño en realidad es la conclusión o la gota que derrama el vaso de una serie de situaciones que ya no tenían contenta a Pati y que tenían que ver con Aurora Valle”, dijo.

Según Macías, Aurora no quería salir a reportear, algo que Pati Chapoy les pedía a todos: “Eso ya le molestaba mucho a Pati porque Boris ya no quería salir, solo quería conducir. Ella hacía ‘El ojo del huracán’”.

Así que Pati Chapoy mandó a los conductores al curso porque se preparaba el programa ‘Famosos en jaque’, donde Esteban buscaba a un conductor ‘desmadroso’, según describió por el estilo del programa, pero Chapoy quería proponer a Aurora para el proyecto y él no estuvo de acuerdo porque buscaba a alguien menos serio.

“Se dio la oportunidad de un curso de movimiento escénico, de expresión artística y le dije a Pati: ‘Me gustaría que lo tomara Aurora’, Pati estuvo de acuerdo y ahí es donde explotó… No fue por la familia”, indicó.

Esteban Macías mandó a Aurora a un curso para desenvolverse mejor, y eso fue lo que no le gustó, asegura. / Instagram

Aurora Valle le responde a Esteban Macías

Sin embargo, Aurora Valle se enteró de las palabras del exconductor de TV Azteca y enfureció contra él en su canal de YouTube, ‘De historia en historia’, asegurando que miente y aclarando lo que sucedió.

Rechazando la versión de Esteban al decir que no quería salir a hacer entrevistas, Aurora señaló que tiene el programa ‘Confesiones’ en TLnovelas porque ella fue la primera en levantar la mano para hacer entrevistas.

Y dijo: “Aquí hay una maliformación, porque no es que yo no quiera salir a reportear, es que pedía que fuera parejo porque siempre era ‘Aurora para acá, Aurora para allá’ ¿ustedes cuántas entrevistas han visto de Daniel o de Pedro?”

Del programa ‘Famosos en jaque’, Aurora explicó, “no es lo que yo recuerdo. Recuerdo que pidieron un programa de espectáculos para el fin de semana. Llegaste a mi oficina Esteban y me dijiste ‘me gustaría que fueras la conductora del programa que voy a presentar’. Hicimos un programa piloto, y la empresa decidió que iba al aire”.

“Esteban no sé qué inventó. No sé qué choro fue a echarle a Pati para irse al Mundial de Alemania 2006. Se lanza el programa y Esteban no estaba como productor. Él se va cuando tenía un programa que le habían asignado aquí”, contó.

Por último, Aurora dijo: “Nadie ha preguntado, ¿por qué Esteban Macías estaba en la oficina de Pati?”

Y reveló que fue porque él fue la persona que la acusó con Chapoy de no haber asistido al famoso curso de conducción. “Él fue el chivato. Sí hubo un problema entre Pati Chapoy y yo porque ya estaba harta de mí. Además de decirle que no fui al curso, quién sabe qué otras cosas le habrá dicho, porque Pati era un energúmeno cuando yo entré a esa oficina”.