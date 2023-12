Exconductora de Ventaneando expone maltratos de Pati Chapoy: “haber seguido hubiera sido indigno”

Después de varios años, una famosa periodista rompió el silencio y fue capaz de reconocer que una de las mejores decisiones que tomó en su carrera es haber renunciado a ‘Ventaneando’, pues eso le dio la libertad de elegir mejor sus proyectos, incluso aceptó un contrato con Televisa.

Se trata de la periodista Aurora Valle a quien se le conoce también como “Boris” quien colaboró de la mano de Pati Chapoy por nueve años, pero su salida en 2006 estuvo marcada por conflictos con la titular del programa, asegurando que hubo malos tratos de por medio para ella, por lo que no pudo seguir más.

Fue durante el programa de YouTube “El show debe continuar” de Inés Moreno, que Aurora Valle reveló la forma en que muchas veces recibió extremos regaños tras no hacer lo que Pati quería.

Pati Chapoy / Instagram

Aurora Valle expone a Pati Chapoy

Los problemas entre ambas comenzaron después de que TV Azteca organizara un curso de conducción en fin de semana, pero ella tenía que cuidar a su hija y asistir a un compromiso familiar, por lo que no pudo acudir.

Al llegar el lunes se dio cuenta de que varios de sus compañeros habían hablado con la líder del programa y asegura que Pati Chapoy la humilló por no acudir al compromiso laboral. En respuesta, Aurora le dijo que era más importante ser una madre presente que trabajar toda la semana.

“Fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una zurr4d4. Me fui por la gritoniza que me puso” Aurora Valle

Aurora Valle reconoció que no era la primera vez que Pati Chapoy la regañaba pero esta vez no estaba dispuesta a seguir con lo mismo.

Aurora Valle va por quinta temporada de Confesiones / Liliana Carpio

“Haber permanecido en Ventaneando después de esos nueve años hubiera sido indigno. Yo no me merecía eso y no me iba a quedar a esa gritiza”, dijo. Aurora Valle

Sin embargo, la periodista aun permaneció en la empresa pero ya no en el programa: “Me quedé trabajando en el área de televisoras locales, hasta que me hablan de Televisa y digo a qué horas (para entrar a ‘La oreja’)”

Sin guardarse nada, Aurora aprovechó para contar la ocasión en la que Pati la dejó abandonada en la calle, tanto a ella, como a Pedro Sola y Daniel Bisogno durante un viaje en Estados Unidos de la camioneta en la que iban porque según Pati, tenía una cita con Mónica Garza.

Pedro Sola y Daniel Bisogno

/ Instagram: @bisognodaniel / @tiopedrito

Agradecida y sin rencores

“Soy una ersona agradecida. No soy una persona que esté cargando una mochila llena de odios, rencores y piedras que no valen la pena”, dijo la periodista, por lo que asegura no tener ninguna relación mala con Pati Chapoy.

También destacó que una de sus mejores decisiones fue trabajar en Ventaneando, pero otra de sus mejores decisiones fue haber salido del programa, pues ha tenido grandes oportunidades.

Para finalizar, Aurora Valle asegura que su desesperación de salirse de ese ambiente la hizo tomar decisiones apresuradas, pero lo único que buscaba era cerrar con este capítulo tormentoso en su vida.

Aurora Valle / Intagram

“Yo no nací para estar trabajando 24 horas, si trabajas en un ambiente donde estás del nabo, pues acabas haciendo lo que yo, y te vas, que no está bien porque hay algo que se llama ‘mobbing’ es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación” Aurora Valle

