Aurora Valle opina del juego de Shanik Berman en LCDLFM: “No tiene filtros”

¡Tal y como lo pidieron! el elenco de ‘La intrusa’, una de las telenovelas más exitosas de Televisa, se reunirá nuevamente en ‘Reencuentro de telenovelas’, emisión especial conducida por Aurora Valle el día de mañana 31 de julio a las 15:15 y 23:10 horas por el canal tlnovelas.

Recordemos que la conductora estrenó ‘Reencuentros de telenovelas’ en su programa ‘Confesiones’ el pasado 9 de mayo del presente año, con el talento original de Amores verdaderos, como invitados.

En esta ocasión, después de más de dos décadas, Aurora reunirá a Gabriela Spanic y a Laura Zapata, dos de las principales actrices de ‘La intrusa’, junto al productor Ignacio Sada en una charla que revivirá momentos memorables de las grabaciones de esa telenovela.

Cabe mencionar que reencuentro de ‘La intrusa’ es la segunda entrega de una serie de seis programas especiales, que el canal tlnovelas transmitirá a lo largo de este año.

Entrevistamos en exclusiva a Aurora Valle y esto fue lo que nos dijo:

“Como bien saben ya tenemos cinco temporadas haciendo ‘Confesiones’ y al meter este especial de ‘Reencuentros de telenovelas’ la gente se volvió loca de la emoción. Cabe mencionar que todo se hace a partir de las telenovelas que tiene programado el canal para este año”.

Laura Zapata pide que ya no se difundan rumores falsos sobre su relación con Gaby Spanic

“Tendremos a la protagonista que es Gabriela Spanic y Laura Zapata, ambas son mujeres muy polémicas. Y también tendremos al productor Nacho Sada, quien nos contará detalles que nadie sabe. Por ejemplo, dijo que en ese tiempo no le hicieron conferencias a Gaby Spanic. Estará padre y sé que les gustará”.

“Cada temporada es difícil y conforme avanza se va soltando el nervio. Pero al principio es un reto complicado. Soy la productora, la guionista, la entrevistadora y la que conduce. Me gusta entrar al aire cuando tengo una gran cantidad de programas grabados. Me gusta entregarme al público”.

El programa de Aurora Valle ahora también pasará por Unicable

El próximo especial de reencuentro de Confesiones se estrenará en septiembre y tendrá al elenco del reciente éxito de la pantalla de tlnovelas: ‘Lo que la vida me robó’.

Por otro lado, le preguntamos a Valle sobre la participación de Shanik Berman en LCDLFM

“Yo no entraría a La casa de los famosos, porque no me gusta. Entrar a un reality donde saquen lo peor de ti y acabar como una perra, ¡No gracias! (ríe). Yo ya viví el Big Brother y ahorita respeto los gustos de cada uno”.

Shanik Berman

“Llevo treinta años de conocer a Shanik y déjenme decirles que así es ella. No es estrategia. Esa es su personalidad. Por ejemplo, de pronto estás comiendo algo rico con ella y mientras hablamos de lo bien que sabe la carne. Ella puede voltear y decirle a alguien: ‘¿Eres gay?’. Shanik no tiene filtros”.

“He visto las redes sociales que la gente la quiere mucho, pero no sabemos si los famosos de los que ha hablado dentro de la casa le quieran dar una entrevista cuando salga. Pero la verdad es que a Shanik le vale mad...s”.

“Sabemos que a Shanik le gusta llamar la atención hablando de sexo y así es. Yo la admiro mucho y la respeto. Ambas nos llevamos muy bien y lo único que puedo decir es que deseo que le vaya increíble en el reality”.