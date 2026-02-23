Periodista deportiva documenta momentos de tensión en presunto tiroteo cerca del aeropuerto de Guadalajara

Tras los reportes de la muerte de “el Mencho”, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se llenó de miedo pero, ¿realmente pasó algo? Pasajeros corriendo y la Jefa Espartana narrando todo en vivo. Aquí te contamos paso a paso lo que sí pasó, lo que no, y cómo lo vivió Lupita Murillo, la Jefa Espartana.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Guadalajara tras abatimiento del Mencho? El video viral de periodista

De acuerdo con los videos difundidos por la periodista deportiva, el interior del aeropuerto se convirtió en un punto de resguardo para cientos de personas. En las grabaciones se observa a viajeros visiblemente alterados, algunos corriendo, otros buscando protección entre las bancas pero, ¿realmente estaba pasando algo?

El ruido, la confusión y la incertidumbre provocaron escenas de angustia. Sin embargo, algo llamó la atención de quienes siguieron la transmisión casi en tiempo real: pese al nerviosismo, dentro del aeropuerto no se observaron imágenes de violencia ni situaciones de riesgo inmediato. Las personas se asustaban de repente, pero nada estaba ocurriendo realmente.

Según relató la comunicadora, los mensajes emitidos por altavoces indicaban que la terminal era un sitio seguro. Elementos de seguridad permanecían desplegados en distintas áreas, lo que ayudó a contener el pánico.

¿Qué dijo la Jefa espartana sobre el supuesto caos en el aeropuerto de Guadalajara y los rumores virales?

Uno de los puntos que más revuelo causó en redes sociales fue la circulación de imágenes que mostraban supuestamente un avión incendiado dentro del aeropuerto. Las fotografías se viralizaron rápidamente, alimentando la narrativa de un escenario fuera de control. ¡Eran fake!

“Hemos visto desde aquí, desde el aeropuerto, videos y fotos de un supuesto avión incendiándose; evidentemente no es cierto, todo está muy tranquilo.” Lupita Murillo, la Jefa Espartana.

No obstante, la periodista fue contundente al desmentir ese contenido. Sus videos mostraron una realidad distinta: tensión, sí; nerviosismo, también; pero no el desastre que algunos usuarios aseguraban. En realidad había tensión por lo que se estaba difunciendo en redes ¡que no era real!

¿Por qué la Jefa espartana estaba en el aeropuerto y qué se sabe de la suspensión del Chivas vs América en la Liga MX Femenil?

La comentarista deportiva se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara porque había viajado a la ciudad para cubrir el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 y que estaba programado para disputarse ese mismo 22 de febrero de 2026. Sin embargo, el clima de incertidumbre también impactó al ámbito deportivo. El esperado encuentro entre Chivas y Club América, terminó siendo suspendido.

El llamado “clásico nacional”, uno de los duelos más esperados del calendario, no se disputó como medida de prevención para resguardar la seguridad en la región.

Hasta el momento, la liga no ha confirmado oficialmente las nuevas fechas ni los ajustes en el calendario, lo que mantiene a la afición pendiente de cualquier anuncio.

¿Quién es la Jefa espartana, la periodista deportiva de Espartanas MX?

Detrás del personaje digital se encuentra Lupita Murillo, cuyo nombre completo es Ma. Guadalupe Murillo V. Se ha consolidado como una figura reconocida dentro del periodismo deportivo enfocado en futbol femenil.

Como Directora General de Espartanas MX, ha construido una plataforma especializada en la cobertura de la Liga MX Femenil, futbol internacional, estadísticas y tendencias del balompié femenino.

Paradójicamente, esta vez su contenido no giró en torno a goles ni fichajes, sino a una experiencia que pocos esperan vivir: quedar atrapada en medio de un episodio de violencia. Afortunadamente, aunque horas después de espera, la periodista regreso sana y salva a CDMX.