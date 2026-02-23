El grupo Línea M denuncia incendio de su camioneta tras bloqueos en Jalisco: “Venían todos nuestros instrumentos”

En medio de los bloqueos registrados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo musical Línea M denunció que su camioneta fue incendiada y robada.

Grupo Línea M relata cómo bloqueos en carretera destruyeron su camioneta. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en Jalisco el domingo 22 de febrero?

Tras un fuerte operativo en Tapalpa, Jalisco, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autoridades federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante su traslado a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el despliegue se llevó a cabo en esa región serrana del estado como parte de una acción coordinada para ejecutar órdenes judiciales y asegurar la zona.

En paralelo al operativo, se reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de Jalisco y en otras entidades del occidente del país. Las autoridades estatales y federales activaron protocolos de seguridad para restablecer la circulación y salvaguardar a la población.

Bloqueos en Jalisco por la muerte de ‘el Mencho’. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al grupo Línea M?

En medio de los bloqueos registrados en distintos puntos del país, el grupo Línea M relató cómo quedó atrapado en la situación mientras regresaba de una presentación en la Ciudad de México. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, los músicos explicaron que en ese trayecto fueron interceptados y despojados de su herramienta de trabajo.

“Somos sus amigos de la Línea M solo para informarles que en este tramito… hay una serie de bloqueos a lo largo del país y a nosotros nos tocó que nos quitaran nuestra camioneta de trabajo”, compartieron el grupo a través de una serie de videos en redes sociales al detallar que en el vehículo transportaban instrumentos y equipo de audio.

La agrupación precisó que todo el material con el que trabajan quedó dentro de la camioneta. “Venían todos nuestros instrumentos, nuestro equipo de grabación, de audio y que lamentablemente se perdió, nos quitaron la camioneta y le prendieron fuego”, señalaron, al explicar que el equipo había sido adquirido con esfuerzo a lo largo del tiempo.

En su mensaje reconocieron que atravesaban un momento complejo, aunque subrayaron que se encontraban a salvo. “Gracias a Dios estamos bien para seguirle echando ganas… no hay más que empezar de cero y rezar para estar con bien en nuestras casas”, expresaron.

“Todavía nos falta un largo camino, todavía estamos lejitos de Mazatlán pero esperamos llegar con bien. Todos los que están pasando por esa situación cuídense mucho. Gracias a Dios estamos en el autobús de unos colegas, pero seguimos aquí donde mismo esperando que esto pase”, detalló la agrupación.

Línea M atrapada en bloqueos: su camioneta y equipo musical consumidos por el fuego. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Línea M?

Línea M es un grupo de música regional mexicana que tiene sus raíces en Mazatlán, Sinaloa. La agrupación nació de la unión de un grupo de amigos que compartían la misma pasión por la música y decidieron emprender un proyecto conjunto que les permitiera llevar su talento a distintos escenarios.

El grupo se consolidó oficialmente en 2023, cuando sus integrantes decidieron formalizar la agrupación y comenzar a presentarse de manera profesional.

A partir de ese momento, Línea M ha enfocado sus esfuerzos en construir un repertorio que refleje su gusto por la música regional mexicana, así como en desarrollar su estilo propio dentro del género. Aunque fueron muy criticados por hacer apología al delito en sus canciones

