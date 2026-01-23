Muere icónico exintegrante de la banda Scorpions a los 71 años de edad: ¡luchó contra fuerte enfermedad!

Apenas en diciembre se anunció la muerte de Phil Vinall, reconocido músico y para muchos el “sexto” integrante de la banda mexicana Zoé. La noticia generó gran repercusión, pues también tenía un estudio en la Ciudad de México en el que continuaba produciendo música.

El mundo del rock está de luto. Un mítico e histórico exintegrante de la banda alemana Scorpions y figura clave en su etapa más exitosa, murió a los 71 años. La noticia fue confirmada por la familia del artista, quien a través de un comunicado no solo se despidieron de él, si no también agradecieron el cariño de los fans a lo largo de todos estos años. Te contamos de quién se trata.

Muere integrante de Scorpions / Redes sociales

¿Qué exintegrante de la banda Scorpions murió recientemente?

La mañana de este viernes 23 de enero una triste noticia invadió a la industria de la música. Y es que en la página oficial de la agrupación Scorpions, se ve una publicación en la que se despedía a Francis Buchholz, el icónico bajista de la banda.

“ Su legado con la banda vivirá para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que hemos compartido juntos ”, se lee en el post.

El mensaje provocó una oleada de reacciones entre seguidores del grupo, músicos y colegas de la industria, quienes destacaron no solo el talento de Buchholz, sino también su carácter discreto y su compromiso absoluto con la música.

Para muchos fans, su bajo fue el cimiento sobre el que se construyeron algunos de los himnos más emblemáticos del rock de las últimas décadas.

Scorpions anuncia muerte de su bajista, Francis Buchholz / IG: scorpions y canva

¿De qué murió Francis Buchholz, bajista de la banda Scorpions?

Francis Buchholz murió tras enfrentar una batalla privada contra el cáncer, una enfermedad que decidió mantener fuera del ojo público. De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, el músico alemán murió en paz y rodeado de amor, acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos.

Aunque su estado de salud no fue divulgado mientras vivía, la noticia de su fallecimiento conmocionó a la comunidad musical y a los seguidores de Scorpions alrededor del mundo.

A sus fans de todo el mundo: gracias por su amor, lealtad y confianza a lo largo de su carrera. Aunque las cuerdas se han silenciado, su espíritu sigue vivo en cada nota que tocó y en cada vida que inspiró. Comunicado familia de Francis Buchholz

¿Quién fue Francis Buchholz y cuáles son las canciones más famosas de Scorpions?

Francis Buchholz nació en Hannover, Alemania, en 1954. Antes de dedicarse por completo a la música, estudió ingeniería, pero su pasión por el rock terminó imponiéndose.

Inició su carrera en bandas locales hasta que, a principios de los años setenta, formó Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning.

En 1973, Dawn Road se fusionó con Scorpions, liderados por Klaus Meine y Rudolf Schenker, un movimiento que marcaría el inicio de una etapa dorada para la banda. Buchholz debutó oficialmente en el álbum Fly to the Rainbow (1974).

Desde entonces y hasta 1992, fue una pieza clave en la alineación del grupo, participando en giras internacionales y en la construcción de una identidad sonora que llevó a Scorpions a los escenarios más importantes del mundo.

Las canciones más famosas de la agrupación son las siguientes:



“Wind of change” – El video oficial superó 1 000 millones de reproducciones en YouTube,

“Still loving you” y,

“Rock you like a hurricane.”

