Luto en el rock mexicano: Muere integrante de Los amantes de Lola; lo despidieron con desgarrador mensaje

La industria del rock mexicano se vistió de luto. Tras la muerte del bajista Roberto ‘Oso’ Michorena, fundador de la banda mexicana ‘El tri’, la noche del pasado jueves 25 de septiembre se confirmó la lastimosa pérdida de uno de los integrantes de la banda ‘Los amantes de Lola’.

La noticia de la muerte del querido integrante de la banda de rock mexicana ‘Los amantes de Lola’ dejó conmocionados a todos sus seguidores, quienes no tardaron en pronunciarse a esta lastimosa pérdida en México.

Muere integrante de Los amantes de Lola / Redes sociales

¿Qué integrante de la banda de ‘Los amantes de Lola’ murió el 25 de septiembre de 2025?

La tarde del pasado jueves 25 de septiembre, los integrantes de la agrupación mexicana ‘Los amantes de Lola’ dieron la conocer la lastimosa muerte de su exbajista Fernando Díaz, ‘la Vitola’, quien también fungió como compositor de dicha banda.

A través de sus redes sociales, la agrupación ‘Los amantes de Lola’ lanzó un desgarrador comunicado con la noticia.

“Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia…” Los amantes de Lola

“Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego, querido Fer”, agregaron.

Así lo dijeron:

¿De qué murió Fernando Díaz, ‘la Vitola’, exbajista de ‘Los amantes de Lola’?

Al momento, los familiares, así como la agrupación ‘Los amantes de Lola’ no han dado a conocer las causas de la muerte de Fernando Díaz. Sin embargo, la publicación en la que lo despidieron se llenó de reacciones de todos los fans del también compositor.

La mayoría de cibernautas recordó la trayectoria de Fernando Díaz, ‘la Vitola’, en el rock mexicano. Estos fueron algunos comentarios:

“El escritor de la que considero una de las mejores rolas de la banda, ‘Solo’. Hay que hablar de lo incómodo, Fer tuvo secuelas muy importantes por consumo, era mi vecino y se le veía muy afectado desde hace años. QEPD”

“Ufff que triste noticia!Abrazo fuerte mis queridos Los amantes de Lola”,

“De la formación original”,

“Fue un gran amigo, un gran amigo y un gran ser humano. Lo recordaré por siempre. Tuve la gran oportunidad de compartir con él un pedazo de vida. No lo puedo asimilar”.

Fernando Díaz, más conocido como ‘la Vitola’ / Redes sociales

¿Quién fue Fernando Díaz, ‘la Vitola’?

Fernando Díaz Corona fue el bajista original de la banda mexicana Los amantes de Lola, agrupación que marcó un antes y un después en la escena del rock en español durante finales de los años 80 y principios de los 90.

Formó parte de la alineación fundadora junto a:

Roberto Casas “Kazz” (voz),

(voz), Gabriel Rosales “Gasú” (guitarra),

(guitarra), José Antonio Maafs “Pepe” (teclados) y

(teclados) y Miguel Ángel Díaz “Miguel Ska” (batería).

Con ellos participó en los primeros discos del grupo, entre ellos el homónimo Los amantes de Lola (1990) y La era del terror (1991), materiales que consolidaron a la banda como un referente del rock mexicano.

Aunque tiempo después dejó la agrupación, su nombre permanece en la memoria de los fans como parte de la etapa dorada de la banda, aquella que los llevó a sonar en radio, televisión y escenarios internacionales.

Fernando Díaz es recordado como uno de los pilares en los inicios de Los amantes de Lola, lo que contribuyó al legado del rock nacional con su talento en las cuerdas. Su dura pérdida llega días después del fallecimiento de Brett James, cantante de country y ganador de un Grammy.