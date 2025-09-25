Débora Estrella: Revelan sus últimos mensajes antes del accidente en el que murió y cómo encontraron su cuerpo

La trágica muerte de Débora Estrella tras un accidente aéreo el pasado 20 de septiembre, todavía mantiene consternados a sus colegas y seres queridos. Incluso, en redes sociales, algunas de sus amistades cercanas compartieron cuáles fueron los últimos mensajes de la conductora, así como la prensa local reveló cómo encontraron sus restos.

Lo anterior no pasó desapercibido en las redes sociales. La mayoría recordó con nostalgia a Débora Estrella, quien fue muy querida en la industria del periodismo mexicano, así como otros todavía lamentan su trágica e inesperada partida.

La muerte de Débora Estrella sigue consternando a la industria del periodismo. / Redes sociales

¿Cómo murió Débora Estrella el 20 de septiembre del 2025?

Débora Estrella falleció el 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, cuando la avioneta en la que viajaba cayó al suelo. En ese siniestro también murió el piloto, Bryan Ballesteros Argueta, quien la acompañaba en la aeronave.

Según reportes preliminares, la avioneta tipo Cessna, de matrícula XB-BGH y usada para prácticas de vuelo, sufrió un desplome en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras. Se ha difundido un video que muestra momentos previos al accidente. En este se ve que la avioneta giró de forma abrupta y luego colapsó al terreno, mientras un helicóptero cercano aparece en la escena.

Las autoridades especulan que el impacto pudo deberse a turbulencia o perturbaciones causadas por la cercanía de un helicóptero al aparato ligero, aunque los peritajes oficiales están en curso.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Débora Estrella previo al accidente que le quitó la vida?

A cuatro días del fallecimiento de Débora Estrella, una de sus mejores amigas, Pamela Longoria, le dio el último adiós a la conductora y compartió los últimos mensajes que sostuvo con ella previo al accidente aéreo que le quitó la vida.

A través de su cuenta de Instagram, Pamela Longoria mostró la estrecha amistad que la unía a Débora Estrella, quien incluso fue su dama de honor en la boda. Además, compartió el emotivo discurso que la conductora pronunció durante la ceremonia.

Pamela compartió el momento en que Débora Estrella dio un discurso en su boda. / IG: @pamela_longoria / @deboraestrella

Además, recordó que, antes de abordar un avión, Débora Estrella le confesó cuánto la extrañaría, ya que ella saldría de viaje.

“Casi abordamos”, escribió Pamela, a lo que contestó Débora: “Mamita, te voy a extrañar. Disfruta muchísimo. Come y compra mucho”.

Débora Estrella se mensajeó con Pamela, una de sus mejores amigas,previo al accidente que le quitó la vida. / IG: @pamela_longoria / @deboraestrella

Las imágenes enternecieron a todos sus seguidores, quienes le enviaron fuerza para enfrentar estos duros momentos por la muerte de su amiga.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Débora Estrella tras el accidente aéreo?

El accidente en el que murió Débora Estrella provocó una gran movilización de cuerpos de emergencia, cuyas labores de rescate se prolongaron hasta la madrugada. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, a las 4:12 horas del domingo concluyeron las tareas de recuperación de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario para las diligencias correspondientes.

El alcalde de García, Manuel Guerra, señaló que el impacto fue tan fuerte que tanto la periodista como el piloto quedaron atrapados dentro de la aeronave.

Funeral de Débora Estrella. / IG: @pamela_longoria / @deboraestrella

Cabe recordar que el funeral de Débora Estrella se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2025 en una funeraria de San Pedro Garza García, Monterrey. El servicio fue privado y solo asistieron familiares y amigos cercanos, aunque a las afueras se reunieron medios y seguidores para rendirle homenaje.

