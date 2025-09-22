Débora Estrella: Amiga de conductora que murió revela sus últimos momentos de vida: “Quería ser libre”

El caso de Débora Estrella sigue dando mucho de qué hablar. La presentadora regiomontana de 43 años murió el pasado 20 de septiembre, en un accidente aéreo. A dos días de lo ocurrido, una amiga suya da detalles inéditos de sus últimos momentos con vida.

¿Qué le pasó a Débora Estrella, conductora regiomontana?

El pasado 20 de septiembre, Débora Estrella viajaba en una aeronave en el municipio de García, Nuevo León. Dicho transporte se desplomó y después impactó en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Junto a la conductora, también murió Bryan Ballesteros Argueta, el piloto.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras”, informó Manuel Guerra Cavazos, el alcalde de García.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, pero la autoridad mencionó que ya está trabajando para saber si fue un error humano o una falla mecánica.

De acuerdo con algunos compañeros de trabajo, la conductora se había propuesto aprender a manejar una aeronave. De hecho, en su último estado de Instagram compartido horas antes del suceso, compartió una foto del transporte junto a la siguiente descripción: “¿Adivinen qué?”.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Débora Estrella, conductora regiomontana que murió?

En una entrevista para ‘Info 7’, Lucero Rodríguez, amiga y colega de Débora Estrella, comenzó diciendo, entre lágrimas, lo impactada que se siente ante la muerte de la conductora, señalando que incluso no puede hablar de ella en pasado, ya que “no lo puede aceptar” lo ocurrido.

Rodríguez la describió como una “hermana” que siempre la motivaba a seguir ante la adversidad: “Yo quiero hablar de la amiga que se fue. Estuvo en las fiestas de mis sobrinitos. Fue de mis amigas, la que estuvo siempre. Dudaba en contestar esta llamada. Lo hice por ella”, indicó.

Acerca de sus últimos momentos, mencionó que, horas antes del accidente, se comunicó con ella para, entre otras cosas, hablar sobre las clases de aviación que la hoy occisa estaba tomando.

“Logré hablar ese día con ella, como a las 2 de la tarde. Primero me mandó un mensajito para preguntarme de una corbata que traía una compañera… Le regreso la llamada para decirle que ella no está… Nos despedimos, le dije que la quería mucho, ella me dijo: ‘Te quiero más’. Con eso me quedo. Me dijo que estaba estudiando aviación. Le dije: ‘Estás loca’. Ella me dijo: ‘Quiero ser libre, quiero hacer lo que me guste’” Amiga de Débora Estrella

Lucero se dijo muy feliz de haberle contestado ese mensaje para poder hablar una última vez con Débora, a quien siempre “llevará en el corazón”.

Para finalizar, le deseó todo lo mejor a la familia de Débora en su luto y le pidió al público que la recordara como “la gran persona que era”.

¿Dónde fue el funeral de Débora Estrella, conductora que murió en Monterrey?

Hoy lunes 22 de septiembre, se llevaron a cabo los servicios funerarios de Débora Estella, conductora de Monterrey. El evento se realizó en las capillas ubicadas sobre Av. Lázaro Cárdenas.

Familiares y amigos se hicieron presentes en el último adiós de Estrella. Según un corresponsal de ‘Info 7’, algunos colegas de la fallecida han exigido respeto ante esta situación y han pedido que no graben dentro del recinto.

Lo previsto es que “a las 5 de la tarde se hará una misa de cuerpo presente y, a las 9 de la noche, finalizarán los servicios funerarios”.

