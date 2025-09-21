Muere influencer a los 27 años tras enfrentar agresivo cáncer que afecta solo al 1% de la gente

A finales de julio, la querida influencer brasileña, Mariana Trevisol, perdía la vida tras perder la batalla contra un extraño cáncer que la aquejó desde muy joven. Trevisol, falleció a los 22 años de edad.

De nuevo, la comunidad digital y del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de otra reconocida influencer y doctora brasileña, quien perdió la vida a los 27 años tras una intensa batalla contra una extraña y agresiva enfermedad. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa influencer murió a los 27 años tras luchar con agresiva enfermedad?

Patricia Keller fue una doctora originaria de Brasil y una destacada creadora de contenido digital, cuya trayectoria dejó una marca significativa tanto en el campo de la medicina como en el mundo virtual. A los 27 años, su historia se convirtió en un emblema de coraje, empatía y sinceridad, especialmente durante el tiempo en que enfrentó una inusual y agresiva enfermedad que terminó cobrándole la vida en septiembre de 2025.

Su presencia en redes sociales, particularmente en Instagram y TikTok, la consolidó como una figura influyente, gracias a su contenido centrado en temas de salud, bienestar emocional y vida cotidiana. Con un estilo honesto y cercano, logró crear un fuerte vínculo con sus seguidores, a quienes brindaba orientación médica, reflexiones íntimas y mensajes de aliento.

A lo largo de su labor como influencer, Patricia desafió estigmas al abordar sin filtros cuestiones delicadas como la ansiedad, el cuidado personal, el proceso de duelo y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Esta autenticidad la convirtió en una de las voces más respetadas y admiradas en la comunidad digital de habla portuguesa y española.

Patricia Keller, influencer / Redes sociales y canva

¿Cómo murió la influencer Patricia Keller?

En julio de 2024, Patricia Keller compartió con sus seguidores que le habían detectado un tipo de cáncer sumamente raro y agresivo, presente en menos del 1% de la población. A partir de entonces, decidió mostrar abiertamente su proceso de lucha contra la enfermedad, incluyendo las sesiones de quimioterapia, los cambios físicos y emocionales, y los altibajos entre la esperanza y el temor.

No hay confirmación absoluta sobre cuál tipo de cáncer tenía: algunas fuentes dicen que Patricia Keller padecía osteosarcoma (cáncer de hueso), otros dicen que era rabdomiosarcoma (es un cáncer que se origina en células inmaduras de los músculos estriados o esqueléticos), pero nunca se ahondó en eso.

Desde el primer momento, Keller decidió compartir su proceso médico con sus seguidores. A través de sus redes sociales, publicó videos, reflexiones y actualizaciones que inspiraron a miles de personas, mostrando la crudeza de su enfermedad, pero también la esperanza con la que enfrentaba cada etapa.

Sin embargo, según informó la revista People, su estado de salud se complicó drásticamente el pasado 14 de septiembre, fecha en la que, de acuerdo con declaraciones de su madre, Patricia se comunicó para despedirse y pedir perdón. Poco después, falleció.

¿Cómo se despidió Patricia Keller de sus familiares y amigos?

El estado de salud de Patricia se deterioró gravemente y su madre, Jane Keller Pereira, declaró al medio Need to Know que ese día su hija se despidió por teléfono.

“ Me dijo que nos amaba a todos, que quería mucho a su familia. Me pidió perdón y confesó que ya no podía seguir. Estaba sufriendo intensamente y el dolor era insoportable ”, expresó.

A pesar del acompañamiento médico y su admirable fortaleza emocional, la joven médica no pudo vencer la enfermedad. “Este cáncer es devastador”, lamentó su madre.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia por parte de sus seguidores, colegas del ámbito médico y figuras del mundo digital. Muchos destacaron su valentía, humanidad y la forma en que utilizó su plataforma para generar conciencia sobre enfermedades poco comunes.

