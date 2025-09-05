Encuentran sin vida a famosa influencer, de 22 años, tras tres días desaparecida: ¿Quién era?

Las redes sociales se tiñeron de luto tras conocerse la trágica muerte de una joven influencer de 22 años, quien fue hallada sin vida tres días después de desaparecer durante una excursión con amigos. ¿De qué influencer se trata?

Jaqueline Barbosa nació en São Paulo, Brasil, en el año 2003. Desde muy joven se caracterizó por su espíritu independiente, sensibilidad emocional y una energía que no pasaba desapercibida. Criada en un entorno humilde, Jaqueline trabajó desde temprana edad para ayudar en su hogar y salir adelante por sus propios medios.

Antes de dedicarse al mundo digital, desempeñó distintos roles en el ámbito laboral: fue vendedora en una joyería, trabajó en una perfumería y también se desempeñó como asistente de producción. Estas experiencias le dieron herramientas para conectar con distintas personas y entender las dinámicas del trabajo con disciplina y empatía.

Con el tiempo, Jaqueline encontró en las redes sociales una forma de expresión y libertad. Inició su carrera como creadora de contenido compartiendo aspectos cotidianos de su vida, sus viajes, reflexiones personales y momentos íntimos que conectaban con una audiencia joven y diversa. En Instagram, su comunidad creció rápidamente, superando los 12 mil seguidores. Además del contenido de viajes y estilo de vida, Jaqueline solía abrir espacios para reflexionar sobre la importancia de vivir intensamente.

¿Cómo murió la influencer brasileña Jaqueline Barbosa?

De acuerdo con los primeros reportes, el pasado domingo 31 de agosto, la influencer Jaqueline Barbosa se encontraba disfrutando de un paseo en moto acuática junto a un grupo de personas que había conocido tan solo dos semanas antes. Según sus amigos más cercanos, entre ellos Gabrielle Reis, la joven fue advertida varias veces sobre los riesgos de asistir a esa excursión.

“ Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera ”, contó Reis al medio local Metrópoles. “Ella insistía en ir, estuvo días diciéndonos: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue sola”, aclaró.

Tras su desaparición, se desplegó un operativo de búsqueda intensivo liderado por las autoridades locales, con apoyo de bomberos y buzos especializados. Finalmente, su cuerpo fue encontrado flotando en la represa Jaguara el miércoles por la tarde .

Inicialmente, la policía manejó la hipótesis de un accidente, argumentando que Jaqueline no tenía experiencia con motos acuáticas, lo que podría haberle impedido reaccionar ante cualquier eventualidad. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, se revelaron inconsistencias en los testimonios de quienes la acompañaban, lo que ha llevado a las autoridades a catalogar el caso como una muerte “sospechosa” .

¿Por qué la muerte de Jaqueline Barbosa fue declarada como “sospechosa”?

Las dudas comenzaron a surgir cuando las personas que acompañaban a Jaqueline Barbosa a la excursión ofrecieron declaraciones contradictorias sobre lo sucedido. Esta inconsistencia ha encendido las alarmas de la policía, que ahora examina material de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir las últimas horas de vida de la joven.

Aunque no se han confirmado detenciones ni imputaciones formales, se ha hecho público que el grupo con el que compartía la excursión no tenía una relación estrecha con ella. Gabrielle Reis afirmó que Jaqueline los conocía desde hacía apenas dos semanas y que ninguno de sus amigos más cercanos había sido invitado al paseo.

“La verdad es que yo siempre discutía con ella por cómo vivía. Todo lo hacía con mucha intensidad”, explicó Reis.

Las autoridades siguen investigando, y aunque no se descarta ninguna hipótesis, el círculo íntimo de la influencer insiste en que su muerte no puede considerarse simplemente un accidente.

