Encuentran a influencer en avanzado estado de descomposición; solo tenía 30 años ¿quién era y de qué murió?

En medio de la oleada de muertes de influencers, un nuevo acontecimiento causó revuelo en la comunidad digital, esta vez una joven influencer fue hallada sin vida en el interior de su casa ubicada en el municipio de Lago Verde, en Maranhão, Brasil. La joven tenía 30 años y, de acuerdo con reportes oficiales, su cuerpo ya mostraba signos de descomposición al momento de ser encontrado, lo que ha despertado múltiples interrogantes en redes sociales.

¿De qué murió Fernanda Maroca?

Medios locales dieron a conocer que familiares de la influencer Fernanda fueron quienes la localizaron el jueves 23 de octubre y, tras el hallazgo, solicitaron la presencia de la Policía Militar de Maranhão. Posteriormente, el Ayuntamiento del municipio confirmó la noticia el martes 28 de octubre. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias específicas que rodearon su muerte.

La cadena Globo reportó que la influencer brasileña presuntamente se habría quitado la vida supuestamente utilizando los cordones de una red dentro de su domicilio. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente una causa definitiva, ya que la condición del cuerpo complicó la evaluación inicial y aún se contempla la posibilidad de un fallecimiento accidental.

Los informes policiales señalan que habían transcurrido varios días desde la muerte de la joven, lo que explica el avanzado estado de descomposición al momento en que su familia la encontró. Debido a esto, las investigaciones continúan y no se han proporcionado detalles adicionales a la prensa. Hasta ahora, la Policía de Maranhão mantiene la carpeta abierta para esclarecer si existió participación de terceros o si se trató de una decisión personal. Las autoridades no han informado sobre la existencia de algún registro previo de amenazas o situaciones de riesgo.

Fernanda Maroca fue hallada sin vida / Instagram

¿Quién era Fernanda Maroca y por qué se hizo viral su caso?

Fernanda Maroca era conocida en redes sociales por su contenido enfocado en el autocuidado y estilo de vida fitness, donde compartía rutinas de ejercicio, consejos de salud y motivación personal. Con más de 54 mil seguidores en Instagram, se convirtió en una figura relevante para miles de usuarios que encontraban inspiración en su disciplina deportiva.

No obstante, su trayectoria también trascendió lo digital. Fernanda participó activamente en la política local de Lago Verde, donde se desempeñó como concejala y llegó a ser presidenta de la cámara municipal en dos ocasiones. Este rol le permitió ganar visibilidad dentro de su comunidad, así como mantenerse involucrada en actividades de servicio público.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Lago Verde emitió un mensaje en reconocimiento a su labor:

“Siempre honró y defendió el nombre de Lago Verde, tanto en el Ayuntamiento como en sus acciones fuera del municipio, llevando con orgullo el nombre de nuestra tierra”. Ayuntamiento Lago Verde

La declaración circuló rápidamente en redes sociales y medios internacionales, lo que aumentó el interés público respecto al caso.

¿Qué investiga la Policía sobre la muerte de Fernanda Maroca?

Debido al supuesto estado en el que fue encontrado el cuerpo, las autoridades indagan la línea de tiempo exacta del fallecimiento, así como las condiciones en las que Fernanda vivía durante las semanas previas. De acuerdo con reportes iniciales, no se ha determinado con certeza si la muerte ocurrió de manera accidental o voluntaria.

Entre los elementos investigados se encuentran:



Condiciones del lugar donde fue localizada.

Testimonios de familiares y vecinos.

Objetos presentes en el espacio.

Registros médicos y psicológicos recientes, si existieran.

Hasta el momento, no se han ofrecido conferencias públicas ni filtrado informes periciales adicionales. La prensa local mantiene seguimiento constante al desarrollo del caso, mientras que usuarios de redes sociales se encuentran a la espera de actualizaciones oficiales.

Tras confirmarse la muerte, múltiples usuarios lamentaron la noticia y recordaron los mensajes de motivación que Fernanda compartía habitualmente. Su perfil continúa recibiendo comentarios, y algunos internautas han solicitado a las autoridades concluir la investigación para aclarar versiones que circulan en internet.

