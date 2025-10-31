Famoso periodista mexicano muere en plena cobertura; cayó a un barranco: así ocurrió el trágico accidente

El gremio periodístico se volvió a vestir de luto. Tras la muerte del comunicador mexicano Miguel Ángel Beltrán, a los 60 años

se confirmó el lamentable fallecimiento de otro querido periodista mexicano, quien cayó de un barranco en plena cobertura. La noticia causó total conmoción en redes sociales.

Los compañeros del querido periodista mexicano también lanzaron mensajes de despedida. Incluso, revelaron detalles del trágico accidente que le costó la vida en plena cobertura. Te contamos todos los detalles de esta lamentable pérdida.

Muere un querido periodista mexicano, tras caer de un barranco. / Redes sociales

Te puede interesar: Tras asesinato de Fede Dorcaz, conductores de Hoy informan otra triste muerte en vivo: “Tenía complicaciones”

¿Qué periodista mexicano murió tras caer a un barranco?

El pasado 29 de octubre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Ricardo Montoya, querido periodista, de 55 años, quien perdió la vida mientras estaba en una cobertura sobre las fuertes lluvias que azotaron a Hidalgo.

De acuerdo con La Jornada, medio en el que trabajaba Montoya, el trágico accidente fue en el municipio de Tianguistengo. Revelaron que, mientras Ricardo caminaba rumbo a la comunidad, resbaló en una ladera, lo que lo llevó a caer varios metros.

Muere Ricardo Montoya resbaló y cayó a un barranco, donde murió. / Redes sociales

“Falleció durante cobertura periodística el corresponsal de La Jornada, Juan Ricardo Montoya Benítez”, revelaron los compañeros del periodista en el medio antes mencionado.

“Según versiones de los lugareños, Montoya Benítez caminaba cuando resbaló por una ladera y cayó varios metros, hasta quedar tendido a orillas de un río”, se lee.

Según reportaron, a pesar de que un helicóptero llegó para auxiliarlo para ser llevado a una clínica en Pachuca, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida

Así anunciaron el fallecimiento de Juan Ricardo Montoya Benítez. / Redes sociales

No te pierdas: ¿Leticia Calderón murió? La actriz y Galilea Montijo desmienten video viral falso sobre su presunta muerte; sus hijos reaccionan

¿De qué murió el periodista mexicano Ricardo Montoya?

La Jornada también dio a conocer que la causas de la muerte de Ricardo Montoya fueron una fractura craneoencefálica y un paro cardiaco.

“El comunicador pereció ayer alrededor de las 15:15 horas, a consecuencia de una fractura craneoencefálica y un paro cardiaco”, revelaron.

Al momento, sus familiares no se han pronunciado a su lamentable fallecimiento. No obstante, en redes sociales sí enviaron mesajes sobre su triste partida, algunos internautas señalaron que el periodista murió en lo que fue su pasión, el periodismo.

Ricardo Montoya, periodista mexicano, trabajaba en La Jornada. / Redes sociales

Estos fueron algunos comentarios:

“Que a donde vaya encuentre paz”,

“En paz descanse”,

“Qué lastima, era un gran hombre”,

“Era un gran periodista, que descanse en paz”,

“Murió en su mundo ideal y su pasión, el periodismo”

Cabe señalar que antes del accidente, Montoya cambió su foto de perfil en Facebook. En dicha imagen aparece durante una de sus recientes coberturas en el municipio de Huehuetla, donde conversó con familias afectadas y documentó los daños provocados por las lluvias.

El 28 de octubre falleció el periodista Juan Ricardo Montoya Beníte, mientras cubría las afectaciones de las intensas lluvias en Tianguistengo. Allí reportó las sensibles historias de las y los damnificados, así como los daños que se provocaron en la comunidad. pic.twitter.com/dKt7X5zdgG — Propuesta Cívica AC (@PropuestaCivica) October 30, 2025

Mira: Muere querida cantante del regional mexicano, la despiden con triste mensaje: “Dejó huella en cada escenario”

¿Quién fue el periodista mexicano Ricardo Montoya y cuál era su trayectoria?

Ricardo Montoya Benítez fue un periodista mexicano reconocido por su compromiso con el periodismo social y de investigación. Nacido el 16 de mayo de 1970, desarrolló una destacada trayectoria como corresponsal del diario La Jornada en el estado de Hidalgo, donde trabajó durante más de una década.

A lo largo de su carrera, se caracterizó por realizar coberturas de gran relevancia pública, especialmente en temas relacionados con desastres naturales, seguridad, movimientos sociales y problemáticas comunitarias. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la cobertura de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan en 2019, así como reportajes sobre migración, violencia vinculada al crimen y movilizaciones estudiantiles en la Normal Rural de El Mexe. A esta dura pérdida se le unió el triste fallecimiento de la locutora, María Eugenia Karall, a los 52 años.

