¿Leticia Calderón murió? La actriz y Galilea Montijo desmienten video viral falso sobre su presunta muerte

En las últimas horas, en redes sociales se volvió viral un lamentable rumor sobre la actriz Leticia Calderón. En la plataforma de TikTok, los cibernautas compartieron un video con un audio e imagen falsa que se le atribuye a Galilea Montijo en el que daría la noticia de la presunta muerte de la actriz de telenovelas. La situación generó especulaciones en redes sociales, pero ambas famosas salieron a desmentir esta información falsa en Internet.

La noticia no tardó en hacerse viral, lo que provocó la reacción inmediata de internautas, quienes lanzaron mensajes de condolencias, incredulidad, así como molestia por este tipo de contenido falso que circula en las redes sociales, el cual solamente encendería las alarmas entre los seguidores y seres queridos de Leticia Calderón, quien salió a desmentir estos rumores falsos a través de su cuenta de Instagram.

Todo indica que se trata de un rumor infundado, lo que vuelve a mostrar la rapidez con la que se propaga información sin verificar en las redes sociales.

Circuló un video falso de la muerte de Leticia Calderón; la actriz y Galilea Montijo desmienten rumores falsos de su deceso

¿Leticia Calderón murió en un accidente doméstico? La noticia falsa que circula en TikTok

La mañana de hoy, martes 28 de octubre, se viralizó un video falso de TikTok que encendió las alarmas. En este, se afirmaría que Leticia Calderón presuntamente habría muerto en un supuesto accidente doméstico. En dicho clip utilizaron la imagen de Galilea Montijo de forma indebida y en el que le atribuyeron un audio en el que se escucha:

“Acaba de fallecer la actriz Leticia Calderón en un terrible accidente doméstico esta mañana”.



Luego, la voz que narra el video falso daría más detalles sobre el que supuestamente sería el último adiós de Leticia Calderón.

“La reconocida actriz Leticia Calderón, recordada por sus inolvidables papeles en telenovelas como ‘Esmeralda’ y ‘La indomable’, falleció esta mañana tras sufrir un trágico accidente doméstico en su residencia de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros informes, la actriz resbaló en el baño y se golpeó fuertemente la cabeza en el jacuzzi, lo que le provocó una grave lesión que resultó fatal”, se escucha en el clip falso.



“A pesar de que los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar los refuerzos por reanimarla fueron en vano... Fuentes cercanas a la familia confirmaron que Leticia se encontraba sola en su hogar al momento del accidente. Su hijo fue quien, al no recibir respuesta, decidió acudir a la casa y descubrió una lamentable escena… Los restos de Leticia Calderón serán velados en una ceremonia privada, aunque se planea un homenaje público”, se escucha en el clip hecho con inteligencia artificial con información que ni la actriz, así como sus allegados, dieron a conocer en ningún momento.

Todo apunta a que el video fue creado con inteligencia artificial, en el que utilizaron de forma indebida la imagen de la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, y de la actriz Leticia Calderón.



Aun así, el video acumuló miles de vistas y comentarios en pocas horas, lo que evidenció la velocidad con la que los rumores sin sustento se propagan en las plataformas digitales. No obstante, los seguidores de la protagonista de ‘Yo compro esa mujer’ no tardaron en reaccionar.

La mayoría señaló que se trataría de un video falso y reprobaron que utilicen la herramienta de la IA para una situación así de delicada, así como hubo quienes si cayeron y externaron mensajes de tristeza.

¿Qué dijeron Leticia Calderón y Galilea Montijo sobre la noticia falsa de la presunta muerte de la actriz?

Como era natural, Leticia Calderón, quien se vistió de luto por la muerte de su perrito Jack, se pronunció a los rumores falsos de su presunto deceso que comenzaron a raíz de un video hecho con inteligencia artificial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Leticia publicó una fotografía con un contundente mensaje en el que desmintió la noticia de su presunta muerte.

“Estoy vivita y coleando. Excelente semana”. Leticia Calderón



Eso no es todo, Galilea Montijo se tomó unos minutos en el programa ‘Hoy’ para pedir al público que no caigan en los videos falsos que han creado con inteligencia artificial y dan este tipo de noticias falsas.

“No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video, donde, literal, se me ve a mí dando la noticia de que había muerto Leticia Calderón”, dijo.

“La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: ‘Es que lo dijo Galilea’. Sí, pero se nota. Tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien. No sean gachos los que hacen esos videos”. Galilea Montijo

¿Quién es Leticia Calderón y cuál es su trayectoria?

Leticia Calderón es una reconocida actriz mexicana nacida el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México. Inició su carrera a los 14 años y se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de las telenovelas mexicanas, gracias a su talento, versatilidad y carisma.

Estas son las telenovelas en las que Leticia Calderón ha formado parte:

Amalia Batista (1983) — debut televisivo

La Indomable (1987) — primer protagónico

Yo compro esa mujer (1990)

Valeria y Maximiliano (1991)

Esmeralda (1997) — éxito internacional

Laberintos de pasión (1999)

El derecho de nacer (2001)

Amarte es mi pecado (2004)

En nombre del amor (2008) — papel de villana

A que no me dejas (2015)

Imperio de mentiras (2020)

Madre de alquiler (2023) — producción para streaming

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Leticia Calderón es una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión mexicana.