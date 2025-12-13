¿Olga Breeskin y su hermano estaban distanciados? Revela por qué Elías murió completamente solo

Hace algunos días, el programa ‘Ventaneando’ reportó que Elías Breeskin, hermano de Olga Breeskin, había muerto. Según su reporte, el cuerpo fue encontrado tres días después en su residencia de Acapulco.

En aquel entonces, no se ofrecieron muchos detalles de lo ocurrido y solo se mencionó que la hija del occiso, a quien Olga Breeskin no conocía, se encargó de los ritos funerarios. Ahora, en entrevista exclusiva para TVNotas, la violinista revela qué pasó y por qué su hermano falleció solo.

¿Por qué el hermano de Olga Breeskin murió completamente solo?

Olga Breeskin contó que se enteró momentos antes de un enlace virtual con un programa de televisión. Señaló que le estaban marcando con mucha insistencia. Si bien no quería contestar, al final lo hizo por la cantidad de llamadas, que fueron 12 aproximadamente.

“Era tal insistente la llamada que (contesté y dije): ‘Bueno, bueno, ¿qué se ofrece?, ¿cómo? Me derrumbé, porque es tu hermano, es tu sangre. Es mi único hermano de mamá y papá. Se me corrió todo el rimel. No me esperaba esa noticia. En Acapulco encontraron su cuerpo, me dijo un amigo piloto de Elías”, relató.

Contó que su hermano, normalmente, siempre estaba acompañado, pero que, en esa semana, por “casualidades de la vida”, quedó solo. Los vecinos reportaron un mal olor que provenía de su departamento y, al investigar, se encontró el cuerpo en estado de descomposición.

Debido a las condiciones del cadáver, no se le pudo realizar una autopsia, por lo que se desconocen las causas de muerte. La también vedette se dijo muy agradecida de que su sobrina Ana Karen se haya encargado de los procesos correspondientes.

“Ella calmó mi dolor. Recogió las cenizas de mi hermano porque yo estaba de gira. No podía cambiar los trayectos… Estaba tan descompuesto el cuerpo que no le pudieron hacer autopsia. Mi sobrina se encargó de absolutamente todo” Olga Breeskin

¿Cómo era la relación entre Olga Breeskin y su hermano?

En su momento, Olga Breeskin y su hermano Elías estaban distanciados. No obstante, en 2011 se reconciliaron. En aquel entonces, la violinista dijo estar muy feliz por el reencuentro, asegurando que, pese a sus problemas del pasado, trabajarían para reconstruir su relación.

Si bien se llegó a pensar que volvieron a distanciarse y por ello el hombre murió solo, la celebridad desmintió esto. Mencionó que no se veían tan seguido por la distancia; pues él vivía en México y ella en Estados Unidos, pero que mantenían contacto.

Incluso mencionó que, una semana antes de su muerte, él la había contactado para hacerle un homenaje a su padre en Pittsburgh, donde este último fundó su orquesta. Ya que ambos eran violinistas, él le mandó una partitura para que tocaran juntos en el evento.

Sobre la razón por la que su hermano no le dijo la existencia de Ana Kare, Olga indicó que no lo sabe a ciencia cierta. No obstante, su sobrina le contó que su papá se lo quería confesar cuando estuviera totalmente recuperado de su adicción al alcohol.

“El distanciamiento es por distancias; él vivía en México y yo en Estados Unidos. Yo le pregunté a Ana Karen: ‘¿Por qué tu papi no me dijo?’ Ella me dijo: ‘quería darte la sorpresa’. He aprendido a manejar el dolor”, mencionó.

¿Quién era Elías Breeskin, hermano de Olga Breeskin?

Elías Breeskin Jr. era hermano de la violinista y vedette Olga Breeskin. Debido a que no pertenecía a la vida pública, no se sabe mucho de él. De acuerdo con Olga, también sabía tocar el violín.

También estaba en plena lucha para combatir ciertas adicciones. Murió soltero, pues, en palabras de la famosa, Elías le “temía al compromiso”, siendo esa la razón por la que “nunca estaba solo”, ya que le gustaba estar con “mujeres guapas”.

Tuvo tres hijos, incluyendo a Ana Karen, cada uno de una madre distinta. Uno de ellos habría muerto hace algún tiempo, a la edad de 33 años, en Las Vegas.

