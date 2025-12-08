Olga Breeskin de luto: Anuncian la muerte de su hermano, ¡El cuerpo se encontró después de tres días!

Olga Breeskin, una de las actrices y violinistas más queridas de México, estaría pasando por un momento muy trágico. Y es que recientemente trascendió que su hermano, Elías Breeskin, murió. Esto es todo lo que se sabe.

Muere hermano de Olga Breeskin / Redes sociales

¿Cómo habría muerto el hermano de Olga Breeskin, Elías Breeskin?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, los conductores mencionaron que el hermano de Olga Breeskin presuntamente habría muerto la semana pasada. Según lo reportado, la misma actriz les platicó la noticia el pasado viernes 5 de diciembre, cuando la contactaron para una entrevista.

De acuerdo con información de Rosario Murrieta, la también vedette no quiso dar muchos detalles sobre las causas. Sin embargo, les habría comentado que su hermano falleció solo en Acapulco y que, cuando lo encontraron, este ya llevaba aproximadamente tres días sin vida.

“El viernes pasado estábamos tratando de localizar a Olga. Nos comunicamos con ella y nos contó que acababa de saber que su hermano Elías fue encontrado muerto en Acapulco… Lo encontraron y le dijeron que ya tenía tres días de haber fallecido. No nos pudo contar más detalles del deceso” Rosario Murrieta

Murrieta mencionó que este lunes 8 de diciembre habían vuelto a hablar con ella y les mencionó que, tras la muerte de su hermano, se enteró de que tenía una sobrina, quien fue a recoger las cenizas de su padre.

“Resulta que, después de fallecido, al hermano le resultó una hija, Ana Karen Breeskin, que fue a Acapulco a recoger las cenizas de su papá. Así que las va a llevar a Veracruz, en donde ella nació. Hizo un viaje para recogerlas”, indicó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Olga Breeskin no ha dado comentarios acerca de esta información. Y es que se sabe que la artista y su hermano habían estado distanciados, reencontrándose apenas en 2011.

¿Cómo fue el reencuentro entre Olga Breeskin y su hermano?

En una entrevista que dio para TVNotas en 2011, Olga Breeskin contó que no había podido encontrar a su “único hermano”, pues este se encontraba “desaparecido”, siendo hasta ese año que pudieron reunirse.

Según su testimonio, estaba muy molesta con Elías debido a que él no llegó a tiempo para ver a su mamá aún viva, a pesar de ser el “hijo favorito”.

“Yo no sabía dónde buscarlo y me daba mucha pena recurrir a los shows de televisión para llamarlo a través de las cámaras. Era desgarrador para mí… Yo le quería pegar porque yo veía a mi madre en las últimas y mi querido hermano no aparecía… fue una odisea terrible. Me costaba mucho trabajo encontrarlo. Decía tonterías por el enojo. Tenía que tomar decisiones sola. No tenía a quien pedir consejos”, expresó.

Y es que, aparentemente, el hoy occiso era adicto a las sustancias y al alcohol: “Entiendo que son enfermedades terribles. Ahora me da gozo encontrarlo porque pensé que estaba muerto”, indicó.

En la conversación, en la que Elías también estaba presente, ambos lucían muy felices y dispuestos a reconstruir la relación fraternal. Tras esto, Olga ya no volvió a hacer mención de su hermano y el tema quedó relativamente en el olvido, por lo que la noticia de que este último murió aparentemente solo sorprendió a todos.

¿Quién es Elías Breeskin, hermano de Olga Breeskin?

Debido a que Elías Breeskin Jr. no era una figura pública, se sabe poco o nada de su vida, y es mayormente conocido por ser el hermano de Olga Breeskin. En la conversación con TVNotas, la violinista dio pocos datos sobre él.

Señaló que Elías tenía un hijo al que ella cuidó por un tiempo hasta que la madre se lo exigió de regreso. También contó que él se había ido a Estados Unidos por un tiempo y que ella le mandaba dinero para sus gastos.

La violinista resaltó que fue gracias a su fe en Dios que pudo encontrar la fortaleza para perdonar sus errores del pasado y recordar que, pese a todo, son hermanos.

