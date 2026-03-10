Sale el sol revela inconsistencias en la muerte de la mamá de Aislinn Derbez: ¿mintieron? Esto se sabe

La muerte de Gabriela Castrejón Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, volvió a generar conversación luego de que en el programa matutino Sale el sol se dieran a conocer nuevos datos relacionados con el caso. De acuerdo con información compartida en el programa, durante el proceso para iniciar la sucesión testamentaria habrían surgido algunas inconsistencias en documentos oficiales. ¿De qué se trata? Te contamos.

Te puede interesar: Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de su nieta y revela cómo cambió su vida: “Ahora me dicen Don”

Aislinn Derbez / Instagram

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Gabriela Michel, Aislinn Derbez compartió un mensaje en sus redes sociales para confirmar el fallecimiento y aclarar la causa de la muerte.

A través de sus historias de Instagram, la actriz agradeció las muestras de apoyo recibidas y explicó que su madre falleció a causa de un infarto. En el mensaje también pidió respeto y sensibilidad durante el proceso de duelo que vive junto con su familia.

En su publicación escribió que necesitaba atravesar ese momento en paz y acompañada de sus seres queridos. La actriz no dio más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre el lugar donde ocurrió.

Tras el anuncio, diversas figuras del medio artístico y seguidores expresaron mensajes de condolencias para la familia.

Cabe recordar que Gabriela Castrejón Michel fue una reconocida actriz y locutora de doblaje en México, con una trayectoria de varios años en la industria. Entre los personajes a los que prestó su voz se encuentran:



Samantha Jones en la versión doblada de Sex and the City,

La Reina Clarion en Tinker Bell,

Primavera en La bella durmiente y

Madame Leota en La mansión embrujada.

Lost,

Castle,

Juego de gemelas,

Devious Maids y

Santa Cláusula 2.

Te puede interesar: Aislinn Derbez aplaude la parodia a la prensa con La cotorrisa y Gabo Cuevas se le va a la yugular: VIDEO

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Qué dijeron en Sale el sobre la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

Durante una emisión del programa Sale el sol, la periodista Ana María Alvarado informó que las tres hijas de Gabriela Michel acudieron recientemente a una notaría en la Ciudad de México para iniciar el procedimiento de la sucesión testamentaria.

Según lo compartido en el programa, al encuentro asistieron Aislinn Derbez y sus medias hermanas Michelle y Chiara Aguilera, hijas de Gabriela Michel y el locutor Jorge Alberto Aguilera. La reunión tenía como objetivo comenzar con los trámites legales correspondientes tras el fallecimiento de la actriz de doblaje.

Sin embargo, durante el proceso habría surgido un inconveniente que impidió avanzar con el procedimiento. De acuerdo con la información mencionada en el programa, una de las personas que debía estar presente no acudió a la cita.

La periodista explicó que la ausencia estaría relacionada con presuntas inconsistencias detectadas en el acta de defunción de Gabriela Michel. Entre los puntos que se habrían señalado se encuentran datos relacionados con el día del fallecimiento, el lugar donde ocurrió y la causa de la muerte.

“Ayer se presentaron en la notaría en la Ciudad de México las tres porque iban a hacer el proceso de la sucesión testamentaria... Pero faltó alguien… y en la notaría no me supieron decir bien por qué, porque me dicen que hay inconsistencias en el acta de defunción... Tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa de la muerte” Ana María Alvarado

Te puede interesar: ¿Mauricio Ochmann en contra de programa de los Derbez? Asegura que realities: “Son falsos y ni es realidad”

¿Dónde se dice qe murió la mamá de Aislinn Derbez?

Durante la conversación en Sale el sol, también se mencionó información sobre el sitio donde habría ocurrido la muerte de Gabriela Michel.

Según lo compartido en el programa, la actriz de doblaje se encontraba en una casa de reposo ubicada en la zona de Interlomas, en el Estado de México. De acuerdo con la información mencionada por la periodista, el fallecimiento no habría sido reportado oficialmente en ese lugar.

Estas circunstancias serían parte de los elementos que actualmente se estarían revisando para confirmar los datos registrados en el acta de defunción.

Durante el programa también se comentó que el establecimiento donde se encontraba Gabriela Michel habría enfrentado anteriormente algunos tropiezos o situaciones complicadas, aunque no se dieron más detalles sobre ese punto.

De acuerdo con lo explicado en la emisión, las dudas que surgieron sobre la documentación tendrían que aclararse antes de que pueda continuar el proceso legal relacionado con la herencia.

Mientras tanto, se mencionó que Aislinn Derbez es quien ha estado encabezando los trámites relacionados con la situación, debido a que era responsable directa del cuidado de su madre.

“Fíjate que está en Interlomas, ahí por su casa, ahí estaba, que es Estado de México, y no reportaron ahí la muerte, según me están diciendo... Debido a estas inconsistencias están averiguando exactamente qué pasaría... Fíjate que también hay que ver porque ese lugar ha pasado por varios tropiezos... Entonces a lo mejor, no sé, podría ser que también no quisieron que se supiera que fue ahí”. Ana María Alvarado

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni otros integrantes de la familia han hecho declaraciones públicas sobre las inconsistencias mencionadas en el programa.

Te puede interesar: Mauricio Ochmann comparte cómo enfrentó con su hija la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez