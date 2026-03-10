Gaby Ramírez anuncia que fue demandada por agresión; ella revela qué ocurrió: VIDEO

Una inesperada confesión dejó sorprendidos a los conductores y al público del programa “Sale el sol”. La presentadora Gaby Ramírez recordó un insólito pleito legal tras agarrarse del chongo con otra chica en una fiesta. La conductora contó que una pelea en una fiesta que organizó en su cumpleaños terminó en una demanda en su contra. Aunque hoy lo relata con humor, en ese momento la situación fue tan seria que incluso tuvo que presentarse ante la policía.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Qué ocurrió en la fiesta de Gaby Ramírez que terminó en una pelea?

Durante una charla en el matutino, Gaby Ramírez compartió que todo ocurrió cuando celebraba su cumpleaños número 15 con una fiesta que, según explicó, no fue la tradicional celebración de quinceañera, sino más bien un baile con amigos.

De acuerdo con la conductora, una joven con la que no tenía buena relación llegó a la fiesta e intentó entrar pese a que ella le había pedido que no lo hiciera. La situación rápidamente se salió de control.

“Cuando cumplí 15 años hice una fiesta, pero no era de XV años, era un baile. Llegó una chava que me caía muy gorda y le dije: ‘tú no te vas a meter a mi fiesta’. Ella dijo: ‘sí me voy a meter’”, recordó.

Según relató, la discusión escaló cuando la otra chica la jaló del cabello y ambas comenzaron a forcejear. En medio del pleito, Gaby reaccionó y terminó rasguñándole el rostro.

La situación se intensificó cuando varias amigas de la conductora intervinieron en la pelea. Lo que comenzó como una discusión entre adolescentes terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que nadie esperaba durante la celebración.

Gaby Ramírez revela que fue demanda por presunta agresión / Redes sociales

¿Por qué demandaron a Gaby Ramírez?

La historia no terminó esa misma noche. Al día siguiente de la fiesta, Gaby Ramírez recibió una noticia inesperada: la familia de la otra joven había decidido interponer una demanda por agresión.

La conductora reveló que incluso fue citada a presentarse ante la policía días después del incidente. “Al día siguiente me demandaron y tenía que ir en una semana a la policía”, contó.

Sin embargo, el caso nunca avanzó. Según explicó, cuando acudió a la cita para enfrentar la denuncia, la otra parte no se presentó para ratificar la acusación.

“Sí fui y la esperé para que procediera, pero no llegó. Lo hizo por hacerlo, nunca regresó ni ratificó”, relató.

Durante la conversación, el conductor Mauricio Mancera bromeó con la situación diciendo: “Pero te estamos buscando, ya confesó su crimen si quieres proceder legalmente en este momento”. Ante el comentario, Gaby respondió entre risas: “No, pero es que ella empezó”, insistiendo en que la otra chica fue quien inició la pelea.

Gaby Ramírez revela que fue demanda por presunta agresión / Redes sociales

¿Por qué Gaby Ramírez enfrenta un pleito legal por su nombre artístico?

En octubre de 2024, la actriz y conductora Gaby Ramírez y la conductora Gaby Ramírez iniciaron una batalla legal por su nombre artístico. Quien lleva la delantera en este proceso es la actriz, quien nos revela: “Salió la primera resolución a mi favor, pero ella y sus abogados tienen el derecho de hacer una revisión (amparo). El juez hará lo propio y, cuando suceda, se dictará resolución”.

La actriz Gaby Ramírez está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias pues asegura que tener el mismo nombre ha generado confusión y hasta pérdida de oportunidades laborales.

“Lo único que pido es mi nombre. Eso que hace ya es un capricho. Me he topado con una pared, burlas y groserías. Por ello, puse una demanda ante Indautor, con el fin de que se me dieran los derechos del nombre que me pertenecen. Cuesta muchísimo trabajo tener un producto y asociarlo con una imagen”, comentó la actriz Gaby Ramírez.

Graby Ramírez defenderá su nombre artístico y ya pagó una gran cantidad / Luis Pérez y redes sociales

¿Quién es Gaby Ramírez, conductora de Sale el sol?

Gaby Ramírez, cuyo nombre real es Karla Gabriela Ramírez Romano, es una conductora originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. A lo largo de los años se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y estilo espontáneo frente a las cámaras.

Comenzó su carrera muy joven en el espectáculo, cuando participó en el show infantil “Las muñequitas Elizabeth”, donde interpretaba al personaje “Loki”. Más tarde se integró a Multimedios Televisión, donde formó parte de programas populares como “Acábatelo”, “Mitad y mitad”, “Premios fama” y “La pareja ideal”.

Su paso por Acábatelo durante una década la convirtió en una figura muy conocida en la televisión regiomontana.

Con el tiempo dio el salto a la televisión nacional, participando en proyectos como “Venga la alegría: Fin de semana” y “Enamorándonos”. Actualmente es una de las conductoras del programa matutino “Sale el Sol”.

