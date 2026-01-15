Gaby Ramírez rompe el silencio sobre su ausencia en Sale el sol ¿se va del matutino? Esto reveló

La conductora Gaby Ramírez sorprendió a la audiencia de Sale el sol luego de confirmar que no estará presente en el matutino durante algunos días. Su ausencia no pasó desapercibida entre los televidentes habituales del programa, quienes comenzaron a cuestionarse las razones detrás de su salida temporal y a generar diversas especulaciones en redes sociales.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Por qué Gaby Ramírez no está en Sale el sol?

Durante una reciente emisión del programa, se dio a conocer un video en el que Gaby Ramírez explica de manera directa el motivo de su ausencia en Sale el sol. La conductora señaló que no se trata de una salida definitiva ni de algún conflicto interno dentro de la producción del matutino.

En su mensaje, la también exconductora de Venga la alegría aclaró que actualmente se encuentra de vacaciones y que ese es el motivo principal por el cual no ha aparecido en las últimas transmisiones de Sale el sol. Con esto, desmintió cualquier versión relacionada con problemas laborales o diferencias con alguno de sus compañeros.

Gaby Ramírez enfatizó que su ausencia fue previamente considerada y que su regreso al programa ya tiene fecha establecida. La conductora explicó que se trata de un periodo breve fuera del foro y que su intención fue tomarse unos días para cambiar de ambiente.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Desde dónde envió el mensaje Gaby Ramírez sobre su ausencia?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje fue el lugar desde donde Gaby Ramírez se comunicó con la audiencia de Sale el sol. En el video compartido, la conductora reveló que se encuentra en Busan, Corea del Sur, país al que viajó como parte de este descanso temporal.

Desde dicha ciudad asiática, Gaby Ramírez explicó que decidió salir de México para tomar nuevos aires y disfrutar de un viaje personal. En el mismo mensaje, abordó de forma directa algunos rumores que circularon en redes sociales, particularmente aquellos que sugerían que su ausencia estaría relacionada con su compañero Mauricio Mancera.

“Quiero aclarar los rumores, no, Mauricio Mancera no me ahuyentó, no me espantó, vine a un retiro espiritual, a tomar nuevos aires” Gaby Ramírez

Expresó la conductora en el video, dejando claro que su viaje no tiene relación con conflictos dentro del programa. La conductora compartió este mensaje con el objetivo de mantener informada a la audiencia y evitar interpretaciones erróneas sobre su situación laboral dentro de Sale el sol.

¿Cuándo regresa Gaby Ramírez a Sale el sol?

En el mismo mensaje, Gaby Ramírez confirmó la fecha exacta en la que retomará su lugar en el elenco de conductores del matutino. De acuerdo con lo dicho por la presentadora, su regreso está programado para el lunes 19 de enero.

La conductora aseguró que volverá a integrarse a las transmisiones regulares del programa en esa fecha y que continuará con sus actividades habituales dentro del matutino. Además, mencionó que extraña a sus compañeros y al público que la sigue todos los días a través de la pantalla.

“El lunes ya estoy con ustedes, los extraño, pero el lunes nos vemos”, comentó Gaby Ramírez, confirmando así que su ausencia es únicamente temporal y que su participación en Sale el sol continúa sin cambios.

