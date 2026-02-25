‘Sale el sol’ de luto: Anuncian muerte en plena transmisión EN VIVO: “Estuvo muy triste. En paz descanse”

El mundo del espectáculo mexicano sigue de luto. Los conductores de ‘Sale el sol’ sorprendieron a todos al anunciar la muerte de una querida celebridad durante la transmisión de este miércoles 25 de febrero. Así fue como lo despidieron.

Sale el sol / Redes sociales

Lee: Conductor de ‘Sale el sol’ quedó atrapado en los bloqueos de Jalisco; así fue como lo vivió: VIDEO

¿Cuál fue la muerte que se anunció en ‘Sale el sol’?

En la sección ‘Pajaros en el alambre’, Ana María Alvarado se dijo muy triste por la muerte de Héctor Zamorano, quien participó en la primera generación de ‘La academia’ en 2002. La presentadora mencionó que el siniestro se suscitó el pasado martes 24 de febrero.

“Fíjense que hubo un fallecimiento: Héctor Zamorano, quien participó en el reality de la primera academia. Sus compañeros lo despidieron con emotivos mensajes. Sí, estuvo muy triste. 47 años”, expresó.

Se presentó un video recordatorio de su trayectoria en el mundo artístico y se dijo que había fallecido a causa de “complicaciones de salud hasta el momento no reveladas”. En el material, se puede ver al artista diciendo que se llevaría el cariño del público hasta “el último día de su vida”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante indicó que, aparentemente, el veracruzano lidiaba con problemas de depresión. No obstante, dejó claro que no podía confirmarlo y no dudó en solidarizarse con la familia en estos momentos tan complicados.

“Qué pena, descanse en paz, este joven cantante. Desconocemos exactamente los motivos. He escuchado que pudo haber sido un cuadro de depresión. No puedo adelantar. No podemos adelantar, que en paz descanse”, resaltó Infante.

Te recomendamos: Muere Héctor Zamorano: Yahir, Erika Alcocer y más exacadémicos lo despiden con emotivos mensajes

¿De qué murió Héctor Zamorano, exintegrante de ‘La academia’?

Hasta el momento, no hay detalles claros sobre la muerte de Héctor Zamorano, exintegrante de ‘La academia’. Los primeros en dar a conocer el hecho fueron los conductores del programa ‘Ventaneando’ el pasado 24 de febrero.

En ese momento se mencionó que el artista tenía problemas de depresión. Incluso se mostró la última comunicación que tuvieron con él hace un año para pedirle una entrevista. En el mensaje, Zamorano agradecía el interés, pero afirmó no estar listo para hablar en público.

En tanto que sus excompañeras Estrella y Wendolee mencionaron que Héctor había estado una temporada en el hospital. No especificaron los motivos. También señalaron que, en los últimos meses, se había aislado de la gente. Sobre la causa del deceso, solo se limitaron a decir que había sido por una “enfermedad crónica”.

Todo esto ha hecho sospechar a la gente que el cantante pudo haberse quitado la vida. No obstante, la familia no ha querido dar declaraciones. Se sabe que el funeral se llevó a cabo ayer, 24 de febrero, en su natal Veracruz.

Varios exparticipantes de ‘La academia’, como Yahir y Myriam Montemayor, han usado sus redes sociales para recordarlo con cariño y dedicarle emotivas palabras de despedida, describiéndolo como un “gran ser humano” que pasó por “momentos difíciles”.

Héctor Zamorano / Redes sociales

¿Quién era Héctor Zamorano, exintegrante de ‘La academia’?

Héctor Zamorano era un bailarín, conductor, actor y cantante originario de Veracruz.

Entró al reality ‘La academia’ en 2002. Aunque fue el primer eliminado, sus interpretaciones fueron muy aplaudidas por el público.

Tras su paso por el concurso, realizó varios conciertos a nivel internacional y hasta firmó contrato con una disquera.

También llegó a actuar en unitarios como ‘La vida es una canción’ y ‘Lo que callamos las mujeres’.

Fue presentador en los carnavales de Veracruz para TV Azteca.

Con el tiempo, se fue alejando de la televisión, volviendo a ser tendencia hace algunos años tras denunciar el presunto acoso que sufrió por parte de un ejecutivo de la televisora del Ajusco.

En 2023, alarmó a sus seguidores con mensajes en los que expresaba estar “cansado de la vida”.

Mira: Las muertes más impactantes de La academia: lo que pasó con Hiromi, Zamorano, Edu y otros exalumnos