¿Ana María Alvarado está enferma? Ausencia en Sale el sol que preocupó a los fans

Desde hace varios días, los televidentes más fieles de Sale el sol comenzaron a notar algo extraño: Ana María Alvarado, la periodista experta en temas de la farándula, no aparecía en pantalla. Su silla en la sección Pájaros en el alambre quedó vacía, y eso bastó para que las redes sociales se llenaran de especulaciones. ¿Está enferma? ¿Tuvo problemas con la producción? ¿Se va del programa? La incertidumbre creció pero finalmente fue la propia Ana María quien decidió aclarar todo.

Mira: ¿Murió integrante de Sale el sol? Ana María Alvarado y Mauricio Mancera viven incómodo momento en un funeral

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Por qué Ana María Alvarado no aparece en Sale el sol y qué motivos explicó la conductora?

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado, rompió el silencio a través de su canal de YouTube, donde explicó que su ausencia no se debe a ningún problema de salud ni a conflictos laborales.

“Si no me ven, es porque voy a salir de vacaciones” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado, quien comparte pantalla con Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante en la sección Pájaros en el alambre, reveló que decidió tomarse unos días de descanso y que por eso no estará en las próximas transmisiones del matutino.

Lee: Daniela Castro explota vs. Ana María Alvarado tras llamarla bully; la periodista le responde: “Pseudoactriz”

¿A dónde se fue Ana María Alvarado de vacaciones?

Corea del Sur fue el destino elegido por Ana María Alvarado para desconectarse del ajetreo de la televisión. A través de sus redes sociales, donde acumula más de 225 mil seguidores, la conductora ha compartido varias historias y publicaciones mostrando los lugares que ha visitado cono Busan.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de cariño y deseándole que disfrute al máximo sus días de descanso.



“Te extrañamos en Sale el sol, pero qué bueno que te tomaste un respiro”

“Qué bueno que te tomaste un tiempo para ti”

“Te mereces ese descanso”

“Ya queremos verte de vuelta en Sale el sol”

Lee: Ana María Alvarado lanza nueva bomba tras juicio: ¿Maxine Woodside usa bots para desprestigiarla?

Ana María Alvarado en Corea de vacaciones

¿Cuándo regresará Ana María Alvarado a Sale el sol y qué dijeron sus compañeros del matutino?

Aunque Ana María no ha dado una fecha exacta para su regreso, se espera que vuelva en las próximas semanas. Su ausencia ha sido notoria, sobre todo porque su participación en Pájaros en el alambre es clave para el análisis de los escándalos y noticias del mundo del espectáculo.

Mientras tanto, sus compañeros Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante han continuado con la sección, aunque los fans han expresado que extrañan el estilo directo y sin filtros de Ana María.