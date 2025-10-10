¿Alicia Villarreal cansada de ser difamada? La cantante lanza advertencia a los que hablen mal de ella

Durante la presentación oficial de su nueva gira por Estados Unidos, Alicia Villarreal habló sobre las agresiones o rumores en su contra. La icónica cantante de música regional mexicana, de 54 años, confirmó que no permitirá este tipo de hechos. ¿Qué hará exactamente?

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Desde que hizo pública su relación con Cibad Hernández, la exintegrante de la agrupación ‘Límite’, Alicia Villarreal, se ha mostrado muy contenta y enamorada. A través de sus redes sociales, la cantante ha compartido diversos momentos especiales junto a su pareja, incluyendo un tatuaje que ambos se realizaron.

Al ser cuestionado al respecto, Cruz Martínez expresó su sorpresa, especialmente por el tema del tatuaje. Sin embargo, afirmó que le desea lo mejor a Alicia y comentó que es completamente válido que quiera comportarse como una adolescente de 15 años .

Ni conmigo en 25 años, verdad, pero no pasa nada, ella es una persona que, desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a su público. Si se quiere ir, regresar a los 15 años, es entendible, es válido, en la vida hay que siempre buscar la felicidad Cruz Martínez

El también cantante reiteró que, a pesar de todo, su único deseo es que a ella le vaya bien, e hizo un llamado al público para que deje de centrarse en controversias o temas personales, ya que considera que Alicia debe destacar por su talento.

¿Alicia Villarreal demandará a las personas que hablen mal de ella?

Ante la creciente ola de ataques y rumores que han impactado tanto su vida personal como su carrera artística, la cantante mexicana, Alicia Villarreal, ha decidido blindarse legalmente en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, ha confiado su representación a Mariel Colón. En un reciente encuentro con Sale el sol, la intérprete dijo lo siguiente:

Por eso he buscado a las mejores abogadas en México y las mejores abogadas en Estados Unidos para que puedan ayudarme, a protegerme, porque como mujer a veces me siento vulnerable Alicia Villarreal

La cantante confirmó que ya ha iniciado un proceso legal contra Francisco Cantú, a quien acusa de inventar una relación sentimental con ella y de haberla acosado. Pero esta demanda, asegura, es solo el inicio de una cruzada legal para frenar cualquier intento de difamación.

“ Ya no quiero permitir nada, ningún abusador, ningún violentador, ninguna persona que viene e inventa cosas, o viene a dañarme ”, puntualizó Villarreal.

Alicia Villarreal también aprovechó el momento para subrayar que esta lucha no es únicamente por ella, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas, minimizadas o desacreditadas. Su discurso mostró una nueva faceta: una artista decidida a defender no solo su trayectoria, sino también su derecho a vivir sin miedo ni amenazas. En palabras retomadas por el medio Infobae, Villarreal dijo lo siguiente:

“Ya no es nada más que te crean un chisme, es el daño. ¿Por qué el daño, por qué destruir? Es amenazante, no es lindo vivir con miedo. Conmigo no, conmigo no se puede” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal planea demandar a los que la difamen / FB: Sale el sol y canva

¿Quién es y a qué se dedica el Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal?

Originario de México, Cibad Hernández es un creador de contenido que ha ganado popularidad por sus mensajes de empoderamiento femenino en redes sociales como TikTok, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

Su contenido se enfoca en defender los derechos de las mujeres y criticar comportamientos masculinos nocivos, lo cual le ha generado tanto apoyo como críticas.

Gracias a su estilo directo, emotivo e inspirador, Hernández ha logrado establecer un fuerte vínculo con una audiencia mayoritariamente femenina. Para muchos de sus seguidores, su propuesta desafía estereotipos y aporta a una discusión más justa sobre las relaciones de pareja y el papel del hombre en ellas.

