Christian Nodal: Así vivió Ángela Aguilar, su esposa, la audiencia del cantante por demanda de Universal

La más reciente audiencia de Christian Nodal frente a Universal Music en el Reclusorio Oriente no solo acaparó la atención mediática por su relevancia legal, sino también por el impacto emocional que generó en su círculo cercano. Entre quienes permanecieron atentos a cada avance estuvo Ángela Aguilar, pareja del cantautor, cuya reacción ante la incertidumbre fue revelada por su amigo y creador de contenido, Kunno. ¿Cómo la pasó Ángela?

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Por qué existe un conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music?

La disputa entre Christian Nodal y la disquera Universal Music se remonta a 2021, cuando el cantante decidió separarse del sello que impulsó su carrera para iniciar una nueva etapa profesional bajo Sony Music.

Tiempo después, Universal acusó tanto al artista como a su familia de falsificar alrededor de 32 contratos con los que presuntamente habrían intentado apropiarse de los derechos de varias obras cuyo registro original pertenecía a la compañía.

Aunque los Nodal presentaron documentación para respaldar que las canciones eran propiedad del ahora esposo de Ángela Aguilar, la disquera asegura que dichos papeles mostraban inconsistencias, lo que podría constituir un posible acto fraudulento.

Por su parte, el equipo legal del intérprete de “Adiós amor” sostiene que todo se trata de un intento de Universal por retener regalías y obstaculizar la autonomía artística del cantante.

Te puede interesar: ¿Nodal confirma crisis con Ángela Aguilar? Responde por qué no la mencionó en su discurso en los Latin Grammy

Christian Nodal y la cifra millonaria que presuntamente le exige Universal Music: ¿A cuánto asciende? / Redes sociales y canva

¿Cómo vivió Ángela Aguilar, según su amigo Kunno, la audiencia de Christian Nodal?

En un encuentro con la prensa, Kunno, amigo de Ángela Aguilar, describió cómo se sentía ella mientras se desarrollaba la audiencia que mantuvo al país atento. Según relató, la incertidumbre era compartida por todos los miembros cercanos al artista sonorense.

Pues, o sea, quieras o no, como te digo, ¿no? O sea, creo que todos andábamos pendientes de qué es lo que iba a pasar. Entonces, pues nada, o sea, lo mismo que la gente, ¿no? O sea, todos andamos así como: ‘¿Qué pasará, qué pasará, qué sucederá?’ Kunno

Kunno reveló que se mantuvo en comunicación constante con Ángela Aguilar, a quien cariñosamente se refirió como Angie. “ Andaba hablando yo con Angie porque esto es una situación que a nadie agrada. Qué bueno que todo salió bien ”, aseguró, haciendo referencia al hecho de que Nodal evitó la vinculación a proceso en esta primera instancia.

Uno de los puntos que Kunno subrayó fue la importancia de acompañar a los amigos en momentos difíciles, incluso cuando sus agendas complican los encuentros presenciales.

“ Lo único que podemos hacer de mi lado es hacerlos reír y relajarnos ”, dijo.

Mira: Christian Nodal “expone” a Ángela Aguilar con polémica frase, aseguran en redes presunta indirecta

¿Christian Nodal ya fue exonerado de su batalla legal con Universal Music?

Con una audiencia que se extendió por 17 horas, Christian Nodal a su salida del Reclusorio Oriente, dijo que no fue vinculado a proceso por lo que se le acusaba, asegurando también que siempre confío en la “justicia":

Hoy estamos aquí con mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga… Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso. Una jueza ya dictó que no hay vinculación. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento. Christian Nodal

Mientras el entorno emocional de Nodal y Ángela se mantiene en expectativa, la situación legal del cantautor continúa desarrollándose. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la denuncia de Universal Music acusa al intérprete y a su familia de ceder derechos de autor sobre ciertas obras para después ostentarse como propietarios de los mismos.

La institución aclaró que la jueza no exoneró a Nodal ni a sus padres, pues aún existe un juicio civil pendiente cuyas resoluciones podrían influir en el proceso penal. Aunque Nodal logró evitar la vinculación a proceso en esta audiencia, el caso permanece activo y ambas partes podrán seguir presentando pruebas.

Tal vez te interese: Pepe Aguilar tendría oscuro plan para salvar a Christian Nodal de la cárcel, ¿traicionar a sus papás?