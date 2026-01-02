Violinista acusa a Will Smith de acoso sexual y despido injustificado durante su gira musical

El actor y músico estadounidense Willard Carroll Smith II, conocido mundialmente como Will Smith, enfrenta el inicio de 2026 con un proceso legal en su contra. Un violinista que formó parte de su gira musical interpuso una demanda en la que lo acusa de presunto acoso sexual, además de despido injustificado, hechos que, según el documento legal, ocurrieron durante la promoción de su más reciente álbum.

Will Smith le regaló rosas a Thalía / IG: @thalia / @willsmith / X: @TheTopComics

¿Quién es el violinista que demandó a Will Smith y cuál fue su relación laboral?

El demandante es Brian King Joseph, violinista que colaboró con Will Smith en la gira promocional de Based on a True Story, el quinto álbum de estudio del actor, lanzado el 28 de marzo de 2025. Con este proyecto, Smith regresó a la música luego de 20 años, ya que su producción anterior, Lost and Found, se publicó en 2005.

De acuerdo con la demanda, Joseph formaba parte del equipo artístico que acompañaba al actor durante la gira, la cual incluyó presentaciones y actividades en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Las Vegas, Nevada. Es precisamente durante una estancia en esta ciudad donde, según el documento legal, ocurrieron los hechos que dieron origen a la acusación.

Los abogados del violinista señalan que, durante el tiempo que trabajó con Smith, su cliente vivió una “serie traumática de eventos” que afectaron su estabilidad emocional y profesional, y que derivaron en la decisión de proceder legalmente.

🇺🇸 | Will Smith está siendo demandado por un violinista de gira que alega acoso sexual, represalias y despido injustificado durante su gira "Basado en una historia real: 2025" la primavera pasada.



El músico, Brian King Joseph, nombra a Smith y a Treyball Studios Management como… pic.twitter.com/8YKi5vEh9w — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2026

¿Qué hechos se describen en la demanda por presunto acoso sexual a Will Smith?

En la denuncia se establece que Brian King Joseph percibió un comportamiento indebido durante su hospedaje en un hotel en Las Vegas. El músico declaró que encontró en su habitación una carta firmada por una persona identificada como “Stone F.”, la cual incluía un corazón dibujado y el mensaje: “Brian, ya volverá… sólo nosotros”.

El equipo legal del violinista califica este escrito como una “amenaza sexual”. Además, la demanda detalla que en la habitación había toallas húmedas, una botella de cerveza abierta, un aro, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a un individuo desconocido.

Según el documento, Joseph temió que una persona ajena regresara a la habitación para participar en actos sexuales. Los abogados del músico sostienen que este contexto le generó miedo e incertidumbre, por lo que decidió reportar lo ocurrido a personas del equipo de trabajo relacionado con la gira.

En la demanda también se afirma que Will Smith habría preparado “el terreno de forma deliberada para la explotación sexual”, calificando su conducta como “comportamiento depredador”, términos que forman parte del escrito presentado ante la corte.

Will Smith / X: @nypost

¿Por qué también se acusa a Will Smith de despido injustificado?

Tras informar sobre lo sucedido, Brian King Joseph señala que fue despedido por un integrante del equipo de trabajo de Will Smith. En la demanda se indica que esta persona no solo le comunicó su baja laboral, sino que además lo habría humillado durante el proceso.

El violinista argumenta que su despido fue injustificado y consecuencia directa de haber reportado los hechos que consideró inapropiados. A raíz de ello, el documento legal detalla que el músico experimentó “grave angustia emocional”, así como trastorno de estrés postraumático y otros padecimientos relacionados con su salud mental.

Asimismo, se mencionan afectaciones económicas, daño a su reputación profesional y la pérdida de oportunidades laborales derivadas de su salida de la gira. Estos elementos forman parte de los argumentos centrales de la demanda presentada ante el Tribunal Superior de California.

