Pepe Aguilar tendría oscuro plan para salvar a Christian Nodal de la cárcel, ¿traicionar a sus papás?

Christian Nodal se presentó en el Reclusorio Oriente esta tarde para continuar con el pleito legal en relación con la demanda que Universal Music entabló contra él y sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, por presunta falsificación de documentos.

Su llegada provocó un gran alboroto: hubo empujones, gritos y hasta golpes, mientras los reporteros trataban de hacerle preguntas que quedaron sin respuesta.

El cantante llegó pasadas las 3:00 de la tarde acompañado de sus padres, Jaime González y Silvia Cristy Nodal, quienes también fueron citados, además de su abogado Erik Rauda.

Christian Nodal tendrá audiencia por la demanda de Universal Music / Redes sociales

¿Por qué Universal Music demandó a Christian Nodal?

El pleito legal se remonta a finales del 2021. Después de que Christian Nodal rompiera relaciones con Universal Music, la disquera inició una demanda civil contra el artista y sus papás por los derechos de algunas canciones.

Si bien la familia Nodal presentó documentos para comprobar que los temas eran propiedad del esposo de Ángela Aguilar, la empresa asegura que dichos papeles tenían irregularidades y acusó que esto constituiría un presunto fraude.

El asunto se complicó en septiembre de 2025, ya que se judicializó el caso y un juez ordenó una audiencia inicial. Al mes siguiente, Nodal compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR). En aquel entonces, se reportó que habría cambiado de equipo legal.

Recientemente el programa ‘Ventaneando’ mostró un documento legal que señala que tanto Christian como sus padres estaban citados a comparecer este 18 de noviembre.

De acuerdo con el programa, Jaime González, padre de Nodal, trató de negociar un acuerdo con la disquera para evitar el juicio, pero no lo logró.

Cabe mencionar que, previo a que se informara sobre la audiencia, el abogado de Universal Music sostuvo que su intención no era perjudicar al artista y que todo se podría resolver si él “llega a un acuerdo” con la disquera.

Pepe Aguilar y su plan para salvar a Christian Nodal de la cárcel: ¿culpar a sus padres? / Redes sociales

Pepe Aguilar habría aconsejado a Christian Nodal culpar a su padre para evitar ir a la cárcel, según Javier Ceriani

El periodista Javier Ceriani compartió en su canal de YouTube capturas del expediente del caso y partes del contrato que Christian Nodal firmó con su padre y mánager, Jaime González. Según Ceriani, a Nodal presuntamente le habrían sugerido una forma de evitar posibles sanciones: supuestamente culparía completamente a su padre.

Según el periodista, Pepe Aguilar, con la intención de influir en la carrera de su yerno, presuntamente habría sugerido que Christian Nodal responsabilizara a su padre, Jaime González, para evitar problemas legales.

“Lo dije hace poquito... Bajo los consejos de Pepe Aguilar, incendiar a Jaime González, que es el socio de Nodal, y decirle (al juez) ‘el que falsificó los papeles era mi papá’. Y prenderlo fuego al papá y a la mamá”, comentó Ceriani.

Pepe Aguilar y su plan para salvar a Christian Nodal de la cárcel: ¿culpar a sus padres? / Captura de pantalla de ig y yt: @pepeaguilar_oficial, Pepe Garza

¿Cómo reaccionó Christian Nodal ante propuesta de Pepe Aguilar de culpar a sus padres, según Javier Ceriani?

Según Javier Ceriani le indicaron que Christian Nodal presuntamente habría decidido cambiar de abogados por recomendación de su suegro: “Se mete como productor Pepe Aguilar, cambian de abogados y dicen: ‘No, no, no, sepárate de abogados, tu papá no te puede defender porque vamos a ir contra tu papá’”.

De acuerdo con el periodista argentino, Nodal presuntamente habría rechazado la propuesta debido a la existencia de cláusulas en el contrato de trabajo con su padre, donde supuestamente se indicaría que cada decisión tomada en “La Empresa”, como se define su asociación, eran conjunta, lo que representaba una participación directa en las acusaciones hechas por Universal Music.

