Nodal al Reclusorio Oriente por la demanda de Universal Music; esto pasó en la audiencia de hoy

Tal y como se anunció la semana pasada, este martes 18 de noviembre, Christian Nodal tiene una audiencia programada en relación con la demanda que Universal Music entabló contra él y sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, por presunta falsificación de documentos.

Tanto Christian Nodal como sus papás están citados a comparecer ante una jueza federal en el Centro de Justicia Penal Federal anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, más conocido coloquialmente como Reclusorio Oriente.

La audiencia está programada a las 14:35 horas de este martes 18 de noviembre. En dicha reunión, se dará a conocer si el artista es imputado por el delito de uso de copia de documento público falso.

¿Por qué Universal Music demandó a Christian Nodal?

Todo este pleito legal se remonta a finales del 2021. Después de que Christian Nodal rompiera relaciones con Universal Music, la disquera inició una demanda civil contra el artista y sus papás por los derechos de algunas canciones.

Si bien la familia Nodal presentó documentos para comprobar que los temas eran propiedad del esposo de Ángela Aguilar, la empresa asegura que dichos papeles tenían irregularidades, afirmando que esto constituiría un presunto fraude.

El asunto se complicó en septiembre de 2025, ya que se judicializó el caso y un juez ordenó una audiencia inicial. Al mes siguiente, Nodal compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR). En aquel entonces, se reportó que habría cambiado de equipo legal.

Hace algunos días, el programa ‘Ventaneando’ mostró un documento legal que señala que tanto Christian como sus padres están citados a comparecer este 18 de noviembre. Según se informó en el programa, Jaime González, papá de Nodal, intentó llegar a un acuerdo con la disquera para evitar la batalla en tribunales, sin éxito.

Cabe mencionar que, previo a que se informara sobre la audiencia, el abogado de Universal Music sostuvo que su intención no era perjudicar al artista y que todo se podría resolver si él “llega a un acuerdo” con la disquera.

¿Qué pasa si Christian Nodal y su familia no asisten a la audiencia por la demanda de Universal Music?

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, la abogada y periodista Ahtziri Cárdenas explicó que puede haber dos resoluciones en la audiencia de Christian Nodal. La primera es que se le vincule a proceso por presunta falsificación y la segunda es que se pida más tiempo para que la defensa acumule mayores pruebas.

“El día de hoy estamos ante la posibilidad de que pudieran dictarle una vinculación a proceso o no pudieran dictarle una vinculación a proceso. Esos son los dos escenarios. Esta vinculación a proceso podría dictarse el día de hoy, salvo que los abogados de Christian pida que se duplique el término constitucional… donde los abogados pueden pedir que les den hasta 144 horas para reunir más pruebas” Abogada y periodista Ahtziri Cárdenas

En caso de esto último, la audiencia se suspende y se reprogramaría hasta el próximo lunes, cuando finalmente se revelará si es vinculado o no. También mencionó que, en caso de ser culpable, podría pasar de seis meses a cinco años en prisión.

Cabe mencionar que, en caso de que Nodal y sus padres no asistan a la audiencia, se les impondrán medidas cautelares como una orden de comparecencia o aprehensión.

¿Christian Nodal fue vinculado a proceso hoy, 18 de noviembre, por presunto fraude?

Lejos de lo que muchos pudieran imaginar, Christian Nodal sí asistió a la audiencia. Como era de esperarse, la prensa se le acercó para hacerle algunas preguntas relacionadas con el caso.

Vestido con ropa formal y acompañado de su equipo legal, el cantante ignoró las preguntas de los medios y solo se limitó a seguir su camino.

