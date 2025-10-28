Christian Nodal asiste a Fiscalía por la demanda de Universal Music por falsificación de documentos

Tal parece que los problemas no terminan para Christian Nodal. En medio de la guerra de declaraciones que mantiene con Cazzu, su expareja y madre de su primogénita, trascendió que el pasado lunes 27 de octubre había asistido a la Fiscalía General de la República por un asunto relacionado con la demanda que entabló en su contra Universal Music por falsificación de documentos.

Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal asistió a la Fiscalía General de la República?

En la emisión más reciente del programa ‘Sale el sol’, se reportó que Christian Nodal había asistido a la Fiscalía tras despedir a los abogados que lo estaban representando en el caso de su exdisquera Universal Music.

Según lo informado, el cantante asistió con su nuevo equipo legal. Si bien no se mencionó por qué el cambio, se señaló que los nuevos representantes pidieron acceso a la carpeta de investigación.

“Ayer se presentó una audiencia sobre el caso de una supuesta falsificación de documentos que le interpuso Universal Music. Esto sucedió en la Fiscalía General de la República y en la comparecencia estuvo acompañado de su nuevo equipo de abogados porque ya corrió a los otros”, señaló Gustavo Adolfo Infante.

Junto al reporte, se compartió el documento de la solicitud para la carpeta. Se desconoce cuándo se realizará la audiencia inicial, pues las autoridades aún no han definido la fecha.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Universal music demandó a Christian Nodal?

Todo comenzó en 2021. En aquel entonces, Christian Nodal y sus papás demandaron a Universal Music por la propiedad de unas canciones, presentando documentos que lo comprobarían. Al año siguiente, la disquera contrademandó, argumentando que se utilizaron contratos falsos para reclamar el derecho de los temas.

Parecía que el caso no tendría avance. No obstante, a finales del pasado septiembre, se dio a conocer que las autoridades judicializaron la carpeta de investigación, es decir, se iniciaría un juicio por el caso. En aquel entonces, se solicitó un amparo para acceder a la carpeta de investigación. No obstante, fue negada debido a que se consideraba que la solicitud era “ambigua”.

Nodal no se ha pronunciado públicamente ante esta situación y se lo ha dejado todo en manos de sus abogados. Por su parte, Universal Music ha dicho que el artista fue quien se negó desde un principio a cumplir con los acuerdos que se establecieron cuando trabajaron juntos.

“Universal Music hace un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero él se alejó de la disquera e incumple el contrato y demanda a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”, dijo el abogado de la disquera.

Papás de Christian Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel?

En su momento, el abogado de Universal Music mencionó que podría haber una orden de aprehensión en contra de Christian Nodal. En caso de que se le halle culpable por falsificación de documentos, la ley mexicana dicta que podría pasar hasta seis años en prisión.

Pese a todo, la disquera afirma estar abierta a hablar personalmente con la celebridad y llegar a un acuerdo para evitar que el asunto escale más.

“La forma de solucionarlo es acercarse directamente con la disquera y llegar a algún acuerdo porque es necesario aclarar que el propósito no es afectar a algún artista”, dijo el abogado de la disquera.

Hasta el momento, se desconoce si Nodal tiene la intención de tener un acercamiento con la empresa o si continuará peleando legalmente.

