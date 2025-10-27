Cazzu revela si los procesos legales por su hija con Nodal se complicaron tras la boda con Ángela Aguilar

Durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, compartió detalles sobre cómo la reciente unión matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar habría generado cambios en los procesos legales vinculados a su hija en común con el cantante. La artista señaló que ciertos trámites de custodia y movilidad de la menor se vieron condicionados debido a que requieren cooperación legal de ambos padres, más allá de acuerdos verbales.

Cazzu explicó que la nueva situación personal de Nodal habría abierto un contexto diferente para la toma de decisiones relacionadas con la niña, especialmente en materias como viajes, documentación y permisos oficiales. Según la artista, aunque exista un entendimiento inicial, la burocracia judicial juega un papel determinante en la vida cotidiana de su hija.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar arremete contra toda su familia paterna, tras rechazo en los Billboard: “Familia de perros”

Cazzu arremete contra Christian Nodal: ¿lo tacha de “mentiroso” y “violento”? / Redes sociales, YT: ErnestoBuitroNews y canva

¿Cómo habría afectado el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar a la custodia de la hija de Cazzu?

De acuerdo con lo expresado por Cazzu, la custodia y movilidad de su hija con Nodal están regidas por procesos legales que requieren autorizaciones por escrito, gestiones formales y la intervención de instituciones correspondientes. La cantante detalló que, aunque Nodal pueda manifestar verbalmente su consentimiento ante una solicitud, dicha aprobación no basta si no se formaliza con documentos oficiales.

“Él me puede decir: ‘Sí, está bien’. Pero hay que hacer todo un movimiento legal que es muy importante” Cazzu

Señaló la cantante que los permisos y traslados no dependen únicamente de acuerdos personales. Aunque la cantante hizo hincapié en que no cuestiona la vida sentimental de su expareja, explicó que la situación impactó directamente en la manera en que deben gestionarse permisos, viajes y trámites referentes a su hija.

“Siento que como que la situación romántica… o algo así, se entorpeció una parte que no debería haber sucedido. Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más. No tengo, estoy bien con eso. Entonces, como que solamente hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo.” Cazzu

Te puede interesar: Cazzu arremete contra Christian Nodal: ¿lo tacha de “mentiroso” y “violento”?

¿Qué diferencias existen entre Cazzu y Nodal sobre los trámites de viajes y documentos de su hija?

Desde el entorno de Christian Nodal se mencionó que existirían diferencias en la interpretación de los alcances legales sobre el traslado de la menor, así como en temas como la retención de documentos oficiales, por ejemplo, pasaportes y la obligatoriedad de presentar solicitudes formales para movimientos fuera del país.

Frente a este punto, Cazzu expresó que la situación la angustió debido a que inicialmente creyó que los acuerdos se desarrollarían sin contratiempos y bajo la misma disposición que había existido previamente. La artista señaló que se había predispuesto a colaborar en la conciliación, pero destacó que las decisiones deben tomarse en consenso y siguiendo las vías legales disponibles.

Te puede interesar: ¿Shaila Dúrcal vs Ángela Aguilar? Hija de Rocío Dúrcal reacciona a la nueva versión de La gata bajo la lluvia

Cazzu explota en contra de periodista que le cuestiono por Nodal y Ángela / Especial

¿Qué vías de conciliación señaló Cazzu para llegar a acuerdos con Christian Nodal sobre su hija?

Sobre las alternativas para resolver el tema, Cazzu indicó que existen profesionales y mecanismos especializados para acompañar la conciliación entre padres en situaciones similares. Señaló que estas herramientas están diseñadas para facilitar el diálogo y llegar a acuerdos que prioricen el bienestar de la niña.

“Hay un montón de procesos y de personas preparadas para conciliar, para conversar, para ver cómo se llega a un acuerdo. Pero para eso también hay que estar receptivo” Cazzu

Asimismo, subrayó que las decisiones deben considerar el contexto, las necesidades y la realidad cotidiana de la menor y de quien convive con ella.

La cantante destacó que su objetivo es mantener un proceso claro y estable para su hija, indicando que las decisiones deben tomarse de manera conjunta y basadas en lineamientos legales que se apliquen por igual para ambas partes.

Actualmente, Cazzu concluyó su gira Latinaje en México, donde presentó diversas fechas con localidades agotadas. Por su parte, Christian Nodal continúa desarrollando sus proyectos musicales y se ha mostrado muy enamorado de su esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, no ha hablado acerca de las declaraciones de su ex.

Te puede interesar: ¿Recibió Ángela Aguilar un premio por una canción que no es suya? Revive la polémica por: “Invítame un café”