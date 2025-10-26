¿Recibió Ángela Aguilar un premio por una canción que no es suya? Revive la polémica por: “Invítame un café”

En medio de los reflectores por el reconocimiento recibido en Estados Unidos, Ángela Aguilar volvió a ser tema de conversación en redes sociales. La cantante recibió el premio La Musa Elena Casals 2025, galardón otorgado en Estados Unidos por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El periodista Javier Cerini reveló que la cantante en aquel país tiene solamente registrado un tema como autora y ese es: “Invítame un café”, el tema que Ángela Aguilar lanzó junto a Steve Aoki. ¡Que es una nueva versión de la icponica canción ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Durcal. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

¿Por qué volvió la polémica por “Invítame un café” de Ángela Aguilar?

La controversia resurgió luego de que el periodista Javier Ceriani afirmara que “Invítame un café”, la colaboración que Ángela Aguilar lanzó en 2023 junto a Steve Aoki, estaría registrada únicamente a nombre de la cantante. Este dato tomó relevancia porque la canción retoma elementos melódicos y conceptuales de “La gata bajo la lluvia”, tema interpretado por Rocío Dúrcal y ampliamente reconocido en la música en español.

Durante su intervención, Ceriani explicó que en Estados Unidos existen organizaciones como ASCAP y BMI, encargadas de administrar y cobrar regalías a compositores. Según su exposición, al revisar registros públicos en ASCAP, Ángela aparece únicamente con la autoría compartida de “Invítame un café”. El periodista señaló que en esa composición figuran varios coautores, entre ellos Steve Aoki, Juan Arias, Alejandro Escobar, Santiago Naranjo y Rafael Pérez Botija, y que la participación de Ángela sería una entre seis créditos creativos.

Ceriani cuestionó entonces que el premio que recibió la cantante, un reconocimiento orientado habitualmente a compositores con obra amplia, trayectoria autoral o repertorios sólidos, se hubiera otorgado a partir de una canción con múltiples coautores. El periodista también mencionó que el creador del premio, Rudy Pérez, mantiene una relación de amistad de años con Pepe Aguilar, señalando esa cercanía como un posible motivo de su reconocimiento. Estas afirmaciones reactivaron el debate en redes sociales.

El punto clave que detonó la conversación fue la idea difundida en línea de que el premio habría sido entregado con base en una obra que no sería completamente original, debido a que “Invítame un café” toma elementos melódicos y conceptuales de “La gata bajo la lluvia”, tema interpretado por Rocío Dúrcal. Usuarios recordaron que Ángela había declarado previamente que no pudieron usar el título original debido a restricciones legales de derechos de autor, razón por la cual optaron por modificar nombre, arreglos y dirección musical.

¿Ángela Aguilar cambió el nombre de “La gata bajo la lluvia”?

Internautas recuperaron una entrevista que Ángela Aguilar ofreció a Mara Patricia Castañeda, donde explicó el proceso detrás de la elección de la melodía. En esa declaración, la cantante aseguró que la decisión surgió de manera espontánea durante una sesión creativa con Aoki. Cuando el DJ le preguntó qué artista admiraba, Ángela mencionó de inmediato a Rocío Dúrcal.

La pieza fue trabajada junto con Pepe Aguilar, quien participó en la adaptación musical. Sin embargo, la cantante señaló que el título original no podía emplearse debido a restricciones legales relacionadas con los derechos de autor de la obra original. Debido a esto, el tema fue presentado con un nombre distinto y con arreglos que lo acercaran a un formato dance.

La referencia melódica y conceptual permaneció, lo que para algunos usuarios provocó confusión sobre el estatus de la obra y su relación con la versión interpretada por Rocío Dúrcal.

¿Qué respondió Ángela Aguilar ante las críticas?

De acuerdo con declaraciones previas de la cantante Ángela Aguilar, el objetivo de “Invítame un café” era rendir homenaje y acercar clásicos de la música tradicional a nuevas audiencias. Ángela sostuvo que su intención fue crear un puente entre géneros y generaciones, permitiendo que canciones reconocidas pudieran redescubrirse en contextos contemporáneos.

Steve Aoki, por su parte, defendió públicamente la calidad vocal y el enfoque creativo de la intérprete, destacando su capacidad para adaptarse a nuevos formatos y estilos musicales.

El debate continúa activo en redes sociales, donde usuarios discuten la relación entre respeto a obras originales, reinterpretaciones y registros musicales en la industria actual.

