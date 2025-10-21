La granja VIP: Carolina Ross reaviva el pasado de Ángela Aguilar y Gussy Lau con polémica confesión

Durante su participación en el reality La granja VIP, la cantante sinaloense Carolina Ross se vio envuelta en una polémica que rápidamente se volvió tendencia. Aunque fue la primera eliminada del programa el pasado domingo, su testimonio dentro del show provocó un fuerte revuelo entre los espectadores y los seguidores de Ángela Aguilar.

Carolina Ross / Redes sociales

¿Carolina Ross habló de Ángela Aguilar y Gussy Lau en La granja VIP?

De acuerdo con internautas, Carolina habría contado una historia personal que muchos interpretaron como una indirecta hacia la relación que la hija de Pepe Aguilar sostuvo con el compositor Gussy Lau. La cantante relató una experiencia sentimental que coincidía con la ruptura de un amigo suyo, también compositor, y su testimonio fue suficiente para que en redes sociales se reavivaran teorías sobre una supuesta infidelidad que habría terminado aquella relación.

La controversia comenzó cuando, durante una dinámica del reality, Carolina Ross contó que atravesó una ruptura sentimental al mismo tiempo que un amigo compositor también terminaba su relación. Según su relato, ambos decidieron salir a platicar y desahogarse.

“El caso es que ya cuando íbamos en el carro le pregunté que por qué había terminado y me dijo: ‘No, pues la neta, me puso el cuerno’”. Carolina Ross

Aunque nunca mencionó nombres, sus compañeros le insistieron en que diera al menos las iniciales de los involucrados, pero ella se negó rotundamente, argumentando: “No puedo, me meten un demandón”.

Carolina añadió que la exnovia del compositor la habría menospreciado en su momento al decir que ella “no era una artista de verdad”, comentario que también llamó la atención del público. En su intento por mantener la confidencialidad, Ross solo alcanzó a decir: “Todo México la conoce”, lo que avivó las especulaciones entre los espectadores.

Tras difundirse este fragmento en redes sociales, usuarios identificaron rápidamente al compositor como Gussy Lau y a su expareja como Ángela Aguilar. El detalle que fortaleció esta teoría fue que Carolina y Gussy se siguen mutuamente en redes y mantienen una relación profesional desde hace tiempo.

¿Cuál fue la historia de amor entre Ángela Aguilar y Gussy Lau?

El romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau se hizo público en abril de 2022, cuando se filtraron fotografías personales donde ambos aparecían juntos en actitud cariñosa. Aquellas imágenes generaron controversia no solo por la diferencia de edad, Lau tenía 33 años y Ángela apenas 18, sino también porque él colaboraba profesionalmente con el padre de la joven, Pepe Aguilar.

La relación terminó abruptamente tras la filtración, y aunque nunca se confirmó el motivo de la ruptura, circularon diversas versiones que apuntaban a una posible desaprobación familiar y a rumores de infidelidad. Ninguno de los dos involucrados ha hablado abiertamente sobre lo sucedido, pero desde entonces su historia ha permanecido en el ojo público.

Las recientes declaraciones de Carolina Ross dentro de La granja VIP revivieron ese capítulo y reencendieron la conversación sobre lo que realmente ocurrió entre la pareja, especialmente porque el nombre de Ángela Aguilar vuelve a vincularse con una situación sentimental compleja.

Gussy Lau y Ángela Aguilar terminaron luego de que él filtrara fotos juntos / Redes sociales

¿Qué relación existe entre Carolina Ross, Gussy Lau y Christian Nodal?

Otro detalle que llamó la atención es que Carolina Ross mantiene lazos profesionales con Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar. Antes de que Nodal iniciara relaciones con Cazzu y posteriormente con Ángela, se decía que el intérprete de “Adiós amor” mostró interés en Ross.

En 2022, Carolina fue invitada por Nodal a cantar junto a él en el Palenque de Metepec, donde el público presenció un beso inesperado del cantante hacia la sinaloense. Ese momento se viralizó en redes y generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental, que la artista desmintió de inmediato.

Más tarde, ambos volvieron a compartir escenario en el Auditorio Telmex para interpretar “Por el resto de tu vida”. Carolina aclaró públicamente que solo existía una amistad y una relación profesional con Nodal, asegurando que no había tenido ninguna relación romántica con él.

La coincidencia de nombres, vínculos laborales y pasadas colaboraciones musicales con figuras cercanas a Ángela Aguilar reforzaron la curiosidad de los usuarios, quienes interpretaron su historia en La granja VIP como una revelación encubierta sobre la ruptura de Ángela y Gussy Lau.

