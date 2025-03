¿Adele sí demandó a Ángela Aguilar por plagio? Esto dijo la dinastía Aguilar

Desde hace varias semanas, se comenzó a especular que Adele había procedido legalmente en contra de Ángela Aguilar por supuestamente plagiar su canción ‘Rolling in the deep’ para su tema ‘Qué agonía’.

Según los rumores, el juez del caso habría fallado a favor de la intérprete de ‘Skyfall’. Esto provocó un sinfín de memes y comentarios negativos en contra de la llamada ‘Princesa del regional mexicano’, quien ha enfrentado duras críticas por su matrimonio con Christian Nodal.

A raíz de esto, la joven usó la cuenta oficial que tiene en Instagram con su familia para aclarar si realmente está en un proceso legal con Adele.

¿Qué dijo la dinastía Aguilar sobre la demanda de Adele contra Ángela?

Mediante un comunicado, la dinastía Aguilar negó que exista un litigio en contra de Ángela por plagio. Si bien afirmaron no saber de dónde salió este rumor, aseguraron que admiran y respetan a Adele como la gran artista que es.

Dinastía Aguilar ¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele?, ¡vaya manera de inventar historias! Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de “cantar como si no hubiera un mañana” y decidieron inventar drama donde no lo hay. ¡Por favor! Adele y Ángela son dos increíbles artistas que no necesitan peleas ni demandas para brillar”

También afirmaron que la joven está “más tranquila que nunca, creando música y disfrutando de su vida”, por lo que pidieron a la gente que no creyera en chismes malintencionados.

“Así que antes de contarle a tu amigo (o a tu tío que cree todo lo que ve en internet), recuerda: ¡verifica la información y ríete un poco de las locuras!”, destacaron.

Gussy Lau niega demanda en contra de Ángela Aguilar, aunque las canciones se parecen

Por otra parte, Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, defendió a la cantante y afirmó que el sencillo “no cumple con los compases necesarios” para ser considerada plagio.

“Creo que no porque no cumple con los compases necesarios para que sea plagio.Tiene parecido, sí, pero no son los mismos tonos”, indicó en entrevista con Javier Ceriani.

De igual forma, señaló que, si hubiera un proceso relacionado con la canción, habría sido notificado, pues él trabajó en la composición del tema. Incluso, puntualizó que la Sociedad de Autores y Compositores en México no le ha dicho algo respecto.

“No hay demanda, la Sociedad Autoral de Compositores de México (SACM) me lo acaba de informar. Adele ni en el mundo nos hace”, manifestó.

¿Cuándo se estrenó ‘Qué agonía’ de Ángela Aguilar?

La canción ‘Qué agonía’ es un sencillo de Ángela Aguilar y Yuridia que se estrenó en octubre del 2022. Actualmente, dicha canción tiene un poco más de 985 millones de vistas en YouTube.

Desde su lanzamiento, se ha dicho que el tono tiene un parecido con ‘Rolling in the deep’, tema que Adele estrenó en noviembre del 2010 y tiene dos mil millones de vistas hasta el momento.

Debido a esto, los rumores de la supuesta demanda en contra de Ángela tomaron mucha fuerza, provocando muchas críticas en contra de la joven.

