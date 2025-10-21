Manola Díez revive el accidente que dejó ciego a su hijo: “Tenía el ojo en la mano, estaba lleno de sangre”

Una confesión estremecedora sacudió a los fans del reality de Azteca. Manola Díez, actriz mexicana y granjera de La granja VIP rompió el silencio sobre el accidente que dejó ciego a su hijo Max. El relato, cargado de dolor, impotencia y culpa, se dio en medio de una charla con Alfredo Adame, donde la actriz revivió uno de los momentos más traumáticos de su vida como madre.

El enojo de Manola Díez tiene un origen: el accidente que marcó a su hijo Max López Díez y transformó su vida familiar. / Foto: IG/diezmanola

¿Cómo fue el accidente que dejó sin vista a Max, el hijo de Manola Díez, según contó en La granja VIP 2025?

Este trágico episodio ocurrió el 27 de diciembre de 2012, cuando Manola Díez se encontraba fuera de casa por motivos laborales. La actriz había dejado a su hijo Max al cuidado de su padre, Roberto López, junto a sus medios hermanos, hijos también de Roberto. Todo parecía estar bajo control, hasta que un descuido lo cambió todo.

Mientras Roberto salió del departamento para comprar un boleto de avión para uno de sus hijos, dejó a los niños solos. Jenni, de 10 años, le pidió a Max, de apenas 6, una gelatina. El pequeño, en su intento por complacerla, tomó un cuchillo de madera con piquitos… y se lo clavó accidentalmente en el ojo.

“El suelo estaba lleno de sangre y tenía el ojo en la mano”, le dijo su exesposo a Manola, aún en estado de shock. La llamada que recibió la actriz fue al día siguiente, el 28 de diciembre, justo en el Día de los Inocentes. “¿Está vivo?”, fue lo primero que preguntó, desesperada. “Quiero escucharlo”, exigió. Cuando finalmente pudo oír la voz de su hijo, Max le dijo con culpa: “Mami, perdóname. Fue mi culpa”.

La actriz quedó paralizada. “Estaba parada, casi me caigo”, recordó con la voz entrecortada. En medio del caos, Leticia Calderón le ofreció ayuda para viajar de inmediato, incluso en helicóptero, pero Manola prefirió esperar a que su hijo regresara con su padre, sin saber aún la magnitud del daño.

¿Qué lesiones sufrió el hijo de Manola Díez y cómo perdió la vista tras el accidente doméstico?

Una vez que Max volvió, Manola habló con el médico que lo atendió. La conversación duró más de una hora, pero la actriz solo quería una respuesta clara. “Dijo que iba a perder el ojo y lo salvamos”, recordó. El diagnóstico fue devastador: perdió la cristalina, la córnea y el iris. “Prácticamente le salvamos el ojo”, le dijeron.

El especialista le explicó que, en dos años, Max podría ser candidato para recuperar la córnea y alcanzar hasta un 20% de visión. Pero en ese momento, la actriz no pudo procesar tanta información. “Me paro, me salgo, me pongo a fumar, a gritar como loca”, confesó.

Manola Díez llora / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Manola Díez al saber del descuido de su exesposo y la tragedia de su hijo Max?

Aunque el accidente ocurrió bajo la supervisión del padre de Max, Manola Díez no quiso reclamarle directamente. “No le reclamé el descuido, sino el porqué me tomas como una loca aprehensiva si no lo cuidaste”, expresó. La abuela estaba presente, pero una llamada telefónica la distrajo justo en el momento crítico.

El exesposo de Manola le pidió que se desquitara con él por toda la impotencia que sentía. “Pero el daño ya estaba hecho”, concluyó la actriz, visiblemente afectada.

Cabe destacar que esta tragedia no solo marcó la vida de su hijo Max, sino también la de Manola Díez. La actriz ha confesado que, desde aquel accidente, sus nervios se descontrolaron por completo. Fue el inicio de una lucha silenciosa contra la ansiedad, una batalla que sigue enfrentando hasta hoy. En La granja VIP, Manola reveló que muchos de sus enojos no son más que el reflejo de la culpa que carga desde entonces.

“No es ira, es ansiedad. Yo no tengo esquizofrenia. Lo que tengo es ansiedad, y en su momento fue detonada por el accidente de mi hijo hace 13 años” Manola Díez

Así relató el accidente Manola Díez:

¿Quién es Max López Díez, el hijo de Manola Díez que perdió la vista en un accidente?

Max López Díez es el único hijo de la actriz mexicana Manola Díez, nacido en 2006 fruto de su relación con el empresario Roberto López. Desde pequeño, Max ha sido una figura muy importante en la vida de Manola, quien ha compartido públicamente el profundo vínculo que los une.

Aunque no es una figura pública, su historia ha conmovido a miles desde que su madre la reveló en el reality La granja VIP, donde abrió su corazón para hablar del accidente que cambió sus vidas para siempre.