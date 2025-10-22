Rey Grupero asegura que Sandra Itzel no es lo que parece y lanza advertencia en La granja VIP: ”Mosca muerta”

En el episodio de este lunes de “La granja VIP”, Rey Grupero sorprendió a todos con sus fuertes declaraciones sobre Sandra Itzel. El exintegrante de La casa de los famosos All Stars y ahora panelista del reality, aseguró que la actriz y cantante “no es lo que parece” y la calificó de “mosca muerta”, desatando polémica entre los seguidores del programa.

Aunque el influencer no señaló una actitud en específico de la famosa, sí dejó entrever su desconfianza hacia ella.

Hasta ahora, Sandra Itzel ha sido tachada de incongruente por mostrarse cercana a Eleazar Gómez, quien en el pasado fue acusado de violencia por su exnovia Tefy Valenzuela.

Cabe recordar que la actriz también denunció haber sufrido violencia por parte de su exesposo Adrián di Monte, quien hace poco formó parte de “La casa de los famosos México”.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué dijo Rey Grupero sobre Sandra Itzel en La granja VIP?

Rey Grupero sorprendió al lanzar una fuerte advertencia sobre Sandra Itzel en “La granja VIP”. El influencer arremetió sin piedad contra la actriz, insinuando que no es de fiar y que el público podría llevarse una gran sorpresaconforme avance el reality.

“Mucho cuidado con Sandra Itzel, es un lobo disfrazado de cordero. Es mosca muerta, se van a llevar muchas sorpresas… pura puñalada trapera, ustedes lo verán”, comentó Rey Grupero.

Sin embargo, la conductora de “Venga la Alegría” y también panelista de “La granja VIP” salió en defensa de Sandra Itzel, mostrando su inconformidad con los comentarios del influencer.

“Oye, pero tampoco le digas así… o sea, no ha hecho nada Sandra Itzel para que le digas mosca muerta”, respondió, pero Rey Grupero insistió: “Ya lo verán”.

Rey Grupero comparte advertencia sobre Sandra Itzel en La granja VIP / Redes sociales

¿Por que Rey Grupero arremetió contra Sandra Itzel?

Rey Grupero no justificó su comentario contra Sandra Itzel de hecho dejo abierto el misterio respecto al por qué de sus comentarios. No se conocen polémicas que involucre a ambos, pero ambos coincidieron en “Masterchef celebrity 2024", en el cual Rossana Nájera se convirtió en la ganadora.

Hasta el momento, las declaraciones de Rey Grupero contra Sandra Itzel han desatado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios se mostraron molestos por la forma en que el influencer se expresó de la actriz, otros lo respaldaron, argumentando que la también cantante ha dejado mucho que desear al mostrarse cercana con Eleazar Gómez.

“Me caia bien sandra itzel pero creo que tiene razon el Rey grupero”, expresó un internauta.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué polémicas ha protagonizado Sandra Itzel?

Sandra Itzel denunció públicamente a Adrián Di Monte, con quien estuvo casada por casi 10 años, por presunta violencia física, psicológica, sexual y económica. Afirmó que durante su relación vivió años de abusos y que tiene pruebas documentadas para respaldar sus acusaciones.

Sandra Itzel denunció que durante su tiempo en La sonora dinamita vivió un ambiente laboral hostil. Poco después La sonora dinamita acusó a la actriz de presentarse y cantar las canciones de su repertorio. Elsa López dueña del grupo declaró que había iniciado un proceso legal en su contra por presunta violación de contrato.

Otra polémica surgió con Frida Sofía, amiga de Nuja Amar, quien la acusó de haberle enviado un mensaje para hablar mal de Adrián di Monte.

