Adrián Di Monte reacciona al ingreso de Sandra Itzel a La granja VIP ¿La desconoció?

Durante una reciente entrevista con Javier Ceriani, Adrián Di Monte, actor cubano, fue cuestionado sobre la llegada de Sandra Itzel a La granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que reunirá a varias celebridades. ¿Qué contestó el exhabitante de La casa de los famosos México 2025?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel / Redes sociales

¿Por qué Adrián Di Monte y Sandra Itzel terminaron peleados tras su relación?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel pusieron punto final a su relación en 2022, después de casi diez años de vida en común. Un año más tarde, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir acusaciones en contra del actor cubano, señalándolo de haberla agredido tanto física como emocionalmente, también afirmó que Di Monte se negaba a firmar el divorcio y que poseía un video íntimo grabado (según ella) sin su autorización.

La actriz respaldó sus declaraciones con material que presuntamente evidenciaba los abusos sufridos, incluyendo audios donde se escucharían episodios de violencia durante su convivencia con el exintegrante de La casa de los famosos México 2025. Posteriormente, interpuso una denuncia legal por violencia y acoso, alegando incluso que él intentó entrar a su domicilio sin su permiso.

Por su parte, Adrián Di Monte reconoció que la relación fue “tóxica” y admitió infidelidades por ambas partes. No obstante, negó haberla agredido y, por el contrario, sostuvo que él también fue víctima de ataques por parte de Sandra.

A raíz de estas acusaciones cruzadas, el actor también emprendió acciones legales en contra de su exesposa, alegando difamación y violencia en su contra.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Adrián Di Monte al ingreso de Sandra Itzel a La granja VIP?

Hace unas semanas, Sandra Itzel, expareja de Adrián Di Monte, fue confirmada para La granja VIP, la nueva apuesta de Azteca uno como una opción para los televidentes e internautas.

Durante su presentación, Sandra Itzel expresó su entusiasmo y fortaleza frente a este nuevo reto:

“Esta oportunidad llega a Sandra Itzel en un momento inesperado (...) Pero llega en un momento en el que estoy lista para que el público vea a esta Sandra Itzel alégre, aguerrida” Sandra Itzel

El entusiasmo de Sandra no fue compartido por su expareja, el actor cubano Adrián Di Monte, quien fue cuestionado recientemente durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani sobre la participación de Itzel en La granja VIP.

Cuando Ceriani le mencionó el ingreso de su ex al nuevo reality de Azteca, la respuesta de Di Monte fue tan inesperada como irónica:

“No tengo ni idea de lo que me acabas de decir. ¿De quién estás hablando?” Adrián Di Monte

Ante la insistencia del conductor argentino, quien incluso bromeó con la posibilidad de que Itzel utilizara el programa para hablar de él, Di Monte simplemente esquivó el tema con tono aparentemente “burlón": “ No me acuerdo, no sé de quién hablas ”, remató.

Javier Ceriani y Adrián Di Monte hablan de Sandra Itzel en La granja VIP / YT: Javier Ceriani, redes sociales y canva

¿Quiénes son los participantes confirmados para La granja VIP?

La granja VIP promete ser uno de los realities más comentados de la temporada, no solo por su dinámica inusual, sino también por las tensiones previas que varios de sus participantes arrastran. Con Sandra Itzel en el foco mediático y un historial público con Di Monte, todo apunta a que el reality se convertirá en otro escaparate de drama, resiliencia y espectáculo.

Aquí te dejamos la lista de los participantes confirmados de La granja VIP:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto ‘el Patrón’

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

La creadora de contenido Malleza será la encargada de conducir la parte digital del programa, mientras que Kristal Silva, Linet Puente y Lola Cortés asumirán el rol de juezas . El estreno está previsto para el 12 de octubre a las 8:30 de la noche, y podrá sintonizarse tanto por Azteca Uno como en la plataforma Disney+.

